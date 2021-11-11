Mor Rengin Anlamı Nedir? Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Yusuf Yazıcı bombası G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Yusuf Yazıcı bombası! G.Saray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...#Yusuf Yazıcı
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınızBakan Koca'dan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınız#Koronavirüs
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktırAK Parti Grup Başkanvekili Ünal: 'Dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır'#Mahir Ünal
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da...Çocuklarının önünde taksiyle ezdi, sonra da... #Ordu
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Mor Rengin Anlamı Nedir? Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Mor Rengin Anlamı#Mor Renk
Mor Rengin Anlamı Nedir Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Her rengin bir havası bulunmaktadır. Renkleri kendi içinde ayırdığınızda her rengin kendi anlamı vardır. Renklerin anlamları olduğu için insanları kendilerine çekmektedir. Mor rengi de birçok kişi tarafından sevilmektedir. İnsanlar mor rengini sevdiği için ne anlama geldiğini merak etmektedir. Mor rengin anlamı nedir? Mor rengin psikolojik olarak ne anlam ifade etmektedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Mor renk duyguları ön plana çıkartıp insanları sakinleştirilmesiyle bilinmektedir.

Mor Rengin Anlamı Nedir?

Mor renk kendi başına asaleti göstermektedir. Mor renk zenginliği gösterir. Mor renk bir güç simgesi olarak da kullanılmaktadır. Mor renk incelendiğinde aslında mor renginin otoriteyi göstermektedir. Mor rengi incelendiğinde mor rengine liderlik özelliğini kraliyet ailesi kazandırılmış olarak bilinmektedir.

Mor rengini birçok krallık, imparator ve güç sahibi insan sevmiştir. Mor renginin birçok tonu olması ve tonların hepsinin farklı anlamlar ifade etmesi vardır. Mor renginin ilk kullanıldığı zaman neolitik çağ olarak gözükmektedir. O çağlarda mor renginin üretimi oldukça zor olduğu için sadece elit kesimin kumaşlarında kullanılmıştır.

Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Mor renk duyguları ortaya çıkartmaktadır. Psikolojik açıdan mor renk incelendiğinde duyguları ortaya çıkarttığı görülmektedir. Birçok sanatçı mor rengi etrafında kullanmaktadır. Mor renk duyguları ortaya çıkarttığı gibi kişiler hayal güçlerini de geliştirmektedir. Mor renk geleceği temsil etmektedir. Mor renk maneviyat ve hayal gücü ile alakalı olmasından dolayı insanları kendine çekmektedir. Mor renk yaşamda bir anlam arayanları tatmin etmektedir.

Mor renk kişilerin farkındalık gücünü arttırmaktadır. Mor renk bilinci genişletir bu nedenden dolayı filozoflardan tarafından tercih edilen bir renktir. Ruhsal aydınlanma için mor renk oldukça önemlidir. Mor renk aynı zamanda kişilerin rüyalarını temsil etmektedir. Renklerin arasından mor renge bakıldığında akıl ve duyguların birlikteliğini ifade etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mor Rengin Anlamı#Mor Renk

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT