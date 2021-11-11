Mor Rengin Anlamı Nedir? Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Mor renk duyguları ön plana çıkartıp insanları sakinleştirilmesiyle bilinmektedir.



Mor Rengin Anlamı Nedir?



Mor renk kendi başına asaleti göstermektedir. Mor renk zenginliği gösterir. Mor renk bir güç simgesi olarak da kullanılmaktadır. Mor renk incelendiğinde aslında mor renginin otoriteyi göstermektedir. Mor rengi incelendiğinde mor rengine liderlik özelliğini kraliyet ailesi kazandırılmış olarak bilinmektedir.



Mor rengini birçok krallık, imparator ve güç sahibi insan sevmiştir. Mor renginin birçok tonu olması ve tonların hepsinin farklı anlamlar ifade etmesi vardır. Mor renginin ilk kullanıldığı zaman neolitik çağ olarak gözükmektedir. O çağlarda mor renginin üretimi oldukça zor olduğu için sadece elit kesimin kumaşlarında kullanılmıştır.



Mor Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?



Mor renk duyguları ortaya çıkartmaktadır. Psikolojik açıdan mor renk incelendiğinde duyguları ortaya çıkarttığı görülmektedir. Birçok sanatçı mor rengi etrafında kullanmaktadır. Mor renk duyguları ortaya çıkarttığı gibi kişiler hayal güçlerini de geliştirmektedir. Mor renk geleceği temsil etmektedir. Mor renk maneviyat ve hayal gücü ile alakalı olmasından dolayı insanları kendine çekmektedir. Mor renk yaşamda bir anlam arayanları tatmin etmektedir.



Mor renk kişilerin farkındalık gücünü arttırmaktadır. Mor renk bilinci genişletir bu nedenden dolayı filozoflardan tarafından tercih edilen bir renktir. Ruhsal aydınlanma için mor renk oldukça önemlidir. Mor renk aynı zamanda kişilerin rüyalarını temsil etmektedir. Renklerin arasından mor renge bakıldığında akıl ve duyguların birlikteliğini ifade etmektedir.