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Mor Orkide anlamı nedir? Mor Orkide neyi simgeler ve ifade eder

Mor Orkide anlamı nedir Mor Orkide neyi simgeler ve ifade eder

İnsanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar her zaman bir parça tabiatla iç içe olmak isterler. Bu nedenle en küçük balkonun bir köşesinde mutlaka bir çiçek saksısı ve içinde bir çiçek vardır. Bahçeler peyzaj düzenlemeleri ile görsel şölene bu sebeple dönüştürülürler. Çiçeklerin de kendine özgü birer anlamı olduğu bilindiğinden her bir çiçeğin neyi simgelediği elbette merak konusu olmaktadır. İşte mor orkide çiçeğinin anlamı nedir, neyi simgeler ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için hazırladık.

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 Nadir bulunan ve bakımı da özen isteyen mor orkideler en sevilen orkide çeşitlerindendir. 

 Mor Orkide Anlamı Nedir? 

 Orkide çiçeği her dönemde kıymetli bir çiçek olma özelliğini korumuştur. Eskiden sadece varlıklı insanların erişebildiği bir çiçek olan orkide günümüzde o kadar da ulaşılamaz değildir. Fakat yine de pahalı ve asil bir çiçek olma özelliğini hala da sürdürmektedir. Bakımı da oldukça zor olan mor orkide kaliteli su ister, suyun ısısı önemlidir. Işığı seven mor orkide yine de doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

 Orkide gibi tüm diğer çiçeklerin özel anlamlarının olduğu yüzyıllardır söylenmektedir. İlk kez XVI. yüzyıl dönemi yazılı eserlerinde açık açık çiçeklerin simgeleri yazılmaya başlanmıştır. 

 Fakat bu tarihten önce de pek çok kültürde çiçeklere değişik anlamlar atfedildiği bilinmektedir. Örneğin, Hinduizm'de lotus çiçeği mükemmelliği ve bilgeliği simgelemiştir. Orkide çiçeği olan mor orkidelere de tarih boyunca özel bir anlam yüklenmiştir. Mor renk her çağda asaleti, hükümranlığı, gücü ve iktidarı simgelemiştir. Mor orkide de rengi dolayısıyla hep özel bir öneme sahip olmuştur. 

 Mor Orkide Neyi Simgeler ve İfade Eder?

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  Mor orkide, orkide çiçeği arasında en az ve zor bulunan bir çiçektir. Ortaçağ Avrupası'nda mor renk kral ve kraliçelerin rengi kabul edilmiştir. Halkın mor rengi kullanması yasaklanmıştır. Hatta bu rengi kullananlara ağır cezalar da verilmiştir.

  Kraliyetin ve asaletin simgesi olan mor renk bu özelliği nedeniyle orkide çiçeğine de özel bir anlam katmıştır. Tıpkı kraliyet ve soyluları simgeleyen mor renk gibi mor orkide de orkide çiçeği arasında en üst sıralarda bir yere sahip olmuştur. Mor orkidenin manasını şöyle sıralamak mümkündür:

 Mor orkidenin anlamı "asalet"tir. 

Mor orkide "güç" simgesidir. 

Mor orkide "sadakat"i simgeler. 

Mor orkide aynı zamanda "onur" anlamını içerir.

 

 

 

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