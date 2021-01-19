Mor kemanlı kız kazandı

Çok nadir görülen bir hastalık olan Di George sendromu ile dünyaya gelen Neda’nın en güçlü rakiplerinden biri otizmli ve görme engelli Azra Erdur ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Aralarındaki tatlı rekabeti anlatan aileleri önemli olan onların mutlu olmasıydı diyor.

RAKİBİ KAZANSIN İSTİYORDU

Biri Konya’da gözlerini dünyaya açtı, diğeri İstanbul’da kapkaranlık bir hayata uyandı. Birinde çok nadir görülen ‘di george’ sendromu var, diğeri hem otizmli hem de görme engelli. Ancak şimdi ikisi de birer müzisyen. Neda kemanıyla, Azra ise piyanoyla tutundu yaşama. Ve hayat onları bir müzik yarışmasında karşılaştırdı. Bu iki güzel kız ‘Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması’nda birbirlerine rakip oldu. Aralarındaki tatlı rekabeti keman çalan Neda kazandı ama o görme engelli rakibinin birinci olmasını istiyordu. Çünkü böylelikle onun da gözlerinin açılacağına inanıyordu.

'AZRA BİRİNCİ OLURSA ONA GÖZ ALABİLİRLER'

Neda keman, Azra piyano çalıyor. İkisi de hayatlarının ilk gününden bu yana yaşadığı zorlukları müzikle aşmış. Mutluluğu notalarda bulan çocuklar, hayatlarındaki ilk yarışmada başa baş bir mücadele sergilediler. Küçük Neda halk oylarıyla belirlenen yarışmayı birinci olarak tamamladı. “Gece heyecandan uyuyamadım ve sabah kalktığımda, annem birinci olduğum haberini verince sevinçten havalara uçtum. Bir hayalim gerçek oldu” diyerek sevincini dile getiren Neda aslında rakibinin birinci olmasını istediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Daha önce hiç görmeyen birini tanımamıştım. Azra’yı duyunca anneme birinci olmak istemediğimi söyledim. Çünkü şöyle hayal ettim; eğer Azra birinci olursa ona güzel bir göz alabilirler ve sonra onun da gözleri görebilir.”

HAYATA KEMANIYLA TUTUNDU

Neda Naz Kasırga dört bin kişide bir görülen hastalıkla geldi dünyaya. Di George sendromu denen 22’nci kromozomunda bir silinmeyle meydana gelen hastalığına ek, kalbinde delikler vardı ve bir böbreği de eksikti. Neda’nın kısa sürede hem eğitiminde hem de müzik hayatında başarıyı nasıl yakaladığını annesi Sevda Aydın şöyle anlatıyor:

“Neda çok geç yürüyebildi. İlk başta kasları hiç gelişmemişti. Oturamıyor, yiyemiyordu, kafasını dahi tutamıyordu. Gelişimi çok yavaştı. Daha küçük yaşlarda ilgisi vardı müzik aletlerine. Okulda gitar ve keman kursu açılacak dendi. Mor rengi çok seviyor diye mor keman aldık ve halk eğitim kursuna başladı. Eğitimine de hastalığına da çok büyük katkısı oldu. Bu hastalıkta öfke nöbetleri olabiliyor. Krize girdiği dönemlerde hep kemanına sarıldı. Sebepsiz ağlamalarında odasına kapanıp kemanını çalardı. Keman çalmaya başladıktan sonra matematiksel becerisi de çok arttı. Soyut düşünmesi ve kendine özgüveni de arttı.

UZAYDA KEMAN ÇALMAK İSTİYOR

Uzaya çok ilgisi var. Teleskop aldırdı ayı inceliyor, uzayla ilgili dergiler okuyor sürekli. Müzik aletleriyle ilgilendiği için müzisyen olmak ister diye düşünmüştüm. Ama onun farklı hayalleri varmış. Astronot olacakmış ama kemanı da bırakmayacakmış. Uzaya çıkıp orada yıldızlara, gezegenlere keman çalacakmış.

ONA PARÇA YETİŞTİREMİYORUM

Eylül Yılmaz (Müzik öğretmeni): Neda hayatımda en çok korktuğum öğrencilerden biriydi. Çünkü söylediklerini tam anlamıyordum. Ancak o çok hevesliydi ve ben onu kırmaktan korkuyordum. Keman zaten zor bir enstrüman. Bir ara bırakacak gibi oldu ama zaman geçtikçe onun azmiyle ilerleme kaydettik. Normal öğrencilerimde bile görmediğim bir azmi vardı. Artık ona parça yetiştiremiyordum. Her duyduğunu çalmak istiyordu. En son “Bana bir masal anlat baba” parçasına takılmıştı. Sürekli onu çalıyordu. Katıldığı bu yarışma çok değerli çünkü bu çocukları bizim hayata kazandırmamız gerekiyor. Birinci olması da bizi çok mutlu etti.

YARIŞMA HAKKINDA

Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması süreci, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir yarışma olarak Türkiye’de tüm okullar ve yurtdışı temsilciliklerine duyurularak başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ilk, orta, lise öğrencileri ve “özel öğrenim” ihtiyaçları olan tüm gençler yarışmaya ücretsiz katılabiliyor. 30 Aralık 2020 son katılım tarihli yarışmada tüm başvurular ve yarışma süreci online gerçekleşiyor. Yarışma hobi amaçlı, mesleki eğitim amaçlı enstrüman ve özel kategori olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. Yarışmanın kazananları, ödüllerini almak ve konser vermek üzere online gerçekleşecek final törenine davet edilecekler.

ÖZEL KATEGORİ

Neda Naz Kasırga Halk beğeni Büyük Ödül: 2 bin TL

Alperen Elibol Halk beğeni İkincilik Ödülü: 1.500 TL

Azra Erdur Halk beğeni Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Kerem Esenoğlu Özel Jüri Ödülü: 500 TL