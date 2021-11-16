Mor Gül anlamı nedir? Mor Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

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Çok eski tarihlerden beri insanların hayatında özel bir yeri olan gül çiçeğine eski Mısır piramit mezarlarında bile rastlanmıştır.

Mor Gül Anlamı Nedir?

Gül çiçeği tarih boyunca sadece bahçeleri süsleyip güzel kokusu ile evleri şenlendirmemiştir. Envai renkteki güller aynı zamanda farklı pek çok şeyin simgesi olmuşlardır. Düğün törenlerinin, zafer geçitlerinin vazgeçilmez çiçeği olan gül birinci sıradaki yerini de her zaman korumuştur.

Türkiye'de bugün en fazla gül yetiştirip ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir. Gül, başta kozmetik ve ilaç sektörü olmak üzere pek çok alanda temel ana maddeyi oluşturmaktadır.

Gülün farklı renkleri bulunur ve her bir renk gülün manası da değişiktir. Turuncu gül, heves ve arzuyu temsil eder. Kırmızı gül sevgi ve aşkın simgesidir. Sarı gül, arkadaşlık ve dostluk simgesidir. Saflığın ve masumiyetin sembolü ise beyaz güldür. Pembe gül, incelik, mutluluk manasına gelmektedir. Son yıllarda düğünlerde, gelin çiçeklerinde oldukça ilgi gören "mor güller" ise sevgiyi temsil eder.

Mor Gülün Manası, Neyi Simgeler Ve İfade Eder?

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Güllerin renklerine göre manaları da değişmektedir. Büyüleyici kokusu ve rafine görünüşü ile mor gül son yıllarda oldukça revaçtadır. Yeni evlenecek gelinler özellikle gelin çiçeklerinde mor gülleri seçmektedirler. ​​​​​​​

Mor gül, tıpkı kırmızı gül gibi "aşkın, sevginin" çiçeğidir. Ayrıca mor gül sonsuz ve kanıtlanmış bir sevgiyi de anlatır. Sadakatin, sonsuz birlikteliğin simgesi mor güllerdir.