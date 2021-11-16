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Mor Gül anlamı nedir? Mor Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Mor Gül anlamı nedir Mor Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Kişiyi dinlendiren rutin hayatının monotonluğundan ve stresinden bir nebze bile olsa uzaklaştıran bazı özel ve güzel şeyler vardır. Hoş bir müzik dinlemek, çeşmeden akan şırıl şırıl su sesini işitmek ya da minik bir bebeğin gülümsemesini seyre dalmak. Tüm bunlar gibi mis kokulu bir demet çiçekle karşılanmak da insanı çok mutlu eder. Evlerde, işyerlerinde, bahçe ve balkonlarda bir parça doğayı bulundurmak istenmesinin sebebi işte tam olarak budur. Çiçekler, insanı mutlu eden ve huzur veren şeylerdir. Çiçekler arasında ise "gül"ün çok özel bir yeri vardır. Güllerin manaları da çok merak edilmektedir. İşte ilgiyle okuyacağınız mor gülün manası nedir, mor gülün anlamı neleri içerir, mor gül neyi simgeler ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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 Çok eski tarihlerden beri insanların hayatında özel bir yeri olan gül çiçeğine eski Mısır piramit mezarlarında bile rastlanmıştır.

 Mor Gül Anlamı Nedir? 

 Gül çiçeği tarih boyunca sadece bahçeleri süsleyip güzel kokusu ile evleri şenlendirmemiştir. Envai renkteki güller aynı zamanda farklı pek çok şeyin simgesi olmuşlardır. Düğün törenlerinin, zafer geçitlerinin vazgeçilmez çiçeği olan gül birinci sıradaki yerini de her zaman korumuştur. 

 Türkiye'de bugün en fazla gül yetiştirip ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir. Gül, başta kozmetik ve ilaç sektörü olmak üzere pek çok alanda temel ana maddeyi oluşturmaktadır. 

 Gülün farklı renkleri bulunur ve her bir renk gülün manası da değişiktir. Turuncu gül, heves ve arzuyu temsil eder. Kırmızı gül sevgi ve aşkın simgesidir. Sarı gül, arkadaşlık ve dostluk simgesidir. Saflığın ve masumiyetin sembolü ise beyaz güldür. Pembe gül, incelik, mutluluk manasına gelmektedir. Son yıllarda düğünlerde, gelin çiçeklerinde oldukça ilgi gören "mor güller" ise sevgiyi temsil eder. 

 Mor Gülün Manası, Neyi Simgeler Ve İfade Eder? 

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 Güllerin renklerine göre manaları da değişmektedir. Büyüleyici kokusu ve rafine görünüşü ile mor gül son yıllarda oldukça revaçtadır. Yeni evlenecek gelinler özellikle gelin çiçeklerinde mor gülleri seçmektedirler. ​​​​​​​

 Mor gül, tıpkı kırmızı gül gibi "aşkın, sevginin" çiçeğidir. Ayrıca mor gül sonsuz ve kanıtlanmış bir sevgiyi de anlatır. Sadakatin, sonsuz birlikteliğin simgesi mor güllerdir.

 

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