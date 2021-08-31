Monster Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Monster Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Monster markası büyük bir öneme sahip olan Türk markasıdır. Türkiye üzerinde üretilen bu markanın talebi de yüksektir.

Monster Hangi Ülkenin Markasıdır?

Monster Notebook markası, 2000 tarihinde kurulmuştur ve markanın merkezi Türkiye’dir. Adını geniş kitlelere duyurmuş olan bir dizüstü bilgisayar üretim firmasıdır.

Monster Nerede Üretilmektedir?

Monster Notebook markası Türkiye içerisinde üretimini gerçekleştiren bir şirkettir. Monster markası Fokus Bilgisayar'a aittir. Fokus Bilgisayar ise uluslararası bir şirkettir.

Monster Ne Zaman Kuruldu?

Monster Notebook markası 5 Eylül 2000 tarihinde kurulmuş olan bir firmadır. Dizüstü bilgisayar üretimine günümüzde de devam etmektedir.

Monster’in Sahibi Kimdir?

Monster Notebook markasının sahibi İlhan Yılmaz'dır, 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi'nden 1996 tarihinden mezun olduktan dört yıl sonra 2000 tarihinde Fokus Bilgisayar'ı kurmuştur.

Monster’in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Monster Notebook, 2000 tarihinde kurulmuş ve Türkiye merkezli olan bir çeşit dizüstü bilgisayar üreticisine verilen isimdir. Monster sözcüğü İngilizce dilinde canavar manasına gelmektedir. Şirketin slogan şeklinde kullanmış olduğu amacı masaüstü bilgisayarların performansına sahip olan taşınabilir nitelikteki bilgisayarları üretmektir.

Monster markası, yerel Pazar içerisinde yıllardır yer alan bir dizüstü bilgisayar üzerinden en yüksek performansı beklemekte olan bilinçli kullanıcı profiline mimari, oyun, grafik tasarımı, CAD/CAM ve benzeri uygulamalarda sıkıntısız bir şekilde kullanılabilecek dizüstü bilgisayarların üretimi yapmaktadır.