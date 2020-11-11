Monoteizm nedir? Tektanrıcılık ne demek? Monoteizm tarihi, dinleri, tanrıları ve özellikleri hakkında bilgiler

Oldukça eski olan Monoteizm soyut düşüncenin ortaya çıkması ile gelişme sürecine girmiştir. Bunun yanı sıra tek monoteizm 4000 yıl öncesinde Mısır, Hint ve Babil toplumları ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu monoteizm ise dinde devrim ve sadeleşme hareketi olarak bilinmektedir.

Monoteizm Nedir?

Tek tanrıcılık olarak bilinen monoteizm 4000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda monoteizm ise eski çok tanrılı din anlayışını yıkmaktadır. Monoteizm ortaya çıktığı andan itibaren hızlı bir şekilde benimsenmiştir. Özellikle Mısır, Hint ve Babil toplumlarında eş zamanlı ortaya çıkmıştır. Bunun ardından ise monoteizmin gelişimi yavaşlar.

Pagan dinleri yeniden ortaya çıkmaya başlar. Buna karşın monoteizm yalnızca tek tanrının varlığını ortaya çıkarır. Monoteizm'e göre tek bir tanrı hayata, doğaya ve topluma etki eder. Her şeyi yaratanın tek bir tanrı olduğuna inanmaya ve ona tapmaya monoteizm denilmektedir. Yaratıcının ise dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanılmaktadır.

Tektanrıcılık Ne Demek?

Monoteizm diğer bir adı ile tektanrıcılıktır. Bu din tek tanrıya inanmaktadır. Birden çok tanrı ve yaratıcının varlığı ise reddedilmektedir. Bunun yanı sıra köleci ideolojinin hakim olduğu Babil, Hindistan, İran ve Urartu devletlerinde köle ve hükümdar olguları ön plana çıkmıştı. Buna göre çalışanlar iktidarda olan kişilere hükmetmelilerdir. Buna göre de boyun eğilmeli. Aksi ise asla düşünülemezdi. Kral ve ya İmparatorlar o çağlarda tanrı olarak görülürlerdi. Köleler ise kul gibi görülürdü. Bu anlayış da din konusunda tek tanrı inancını daha da belirgin hale getirmiştir.

Monoteizm Tarihi

Monoteizm tarihi insanlardaki soyut düşüncenin gelişmesi ile birlikte başladı. Eski uygarlıklarda tanrılar daha somut şekilde belirginlerdi. Tanrılardan belirli amaç ve umutlar dilenirdi. Monoteizm ile birlikte daha soyut oldular ortaya çıktı. Bu düşünce ile birlikte monoteizm gereği tek tanrının dünyadan uzak ama tek olduğu bilinmeye başladı. Monoteizm ile birlikte dinde devrim ve sadeleşme öne çıkmaya başladı. Tek tanrı inancı ile birlikte çoğunluk tek bir tanrıya inanarak o dinin gerekliklerini de yerine getirilmeye başlandı. Özellikle Arap kültüründe de tek tanrı inancı ortaya çıktı.

Monoteizm Dinleri

Monoteizm'e inanan dinler giderek artmıştır. Özellikle de tek tanrı inancına ait dinler ön plana çıktı. Buna göre monoteist dinler arasında Bahailik, Dürzilik, Hristiyanlık, İslam, Kaodaizm, Sihizm, Şaktizm, Sabiilik ve Zurvanizm vardır. Bu dinler monoteizme inanan dinlerdir. Yani tek tanrı inancını benimserler.

Monoteizm Tanrıları Ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

Monoteizm'e göre dünyanın ve evrenin tek bir sahibi vardır. Tüm evreni de bu tek ilahi güç yönetmektedir. Monoteizme göre tanrı olarak tanımlanan bu ilahi güce inanılmaktadır. Hristiyanlıkta "Tanrı" , İslam'da ise "Allah" mutlak ilahi güç olmuş durumdadır. Monoteizme göre insanlar bu ilahi güce iman ederek onun kurallarına da uymak zorundalardır. Monoteizm Deizm'den farklılık göstermektedir. Deizm tanrının sadece yaratmakla yetindiğini belirtir. Monoteizm daha geniş kapsamlıdır. Monoteizm'e göre tanrı sadece yaratıcı değildir. Bundan çok daha fazlası olmuş durumdadır. Özellikle yaratıcı ile kullar arasındaki ilişki ilahi kudret aracılığı ile sürdürülür.

Monoteizme göre Tanrı ahlaki kurallar koyarak bu ahlaki çerçeveye uyulmasını sağlamaktadır. Tanrının her şeye gücü yeter. Aynı zamanda yeri geldiğinde cezalandırıcı yeri geldiğinde ise merhametli olması ile öne çıkar. Özellikle de Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine göre en belirgin tanrı inancı görülür.