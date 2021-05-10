Monolog Nedir Ve Nasıl Yazılır? Edebiyatta İç Ve Dış Monolog Hakkında Bilgi

Monolog, Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir kelimedir ve bir oyunda ya da eserde kişilerin kendi başına yaptığı konuşma olarak adlandırılır.

Monolog Nedir ve Nasıl Yazılır?

Monolog, dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Monolog, kullanıldığı yere göre farklı anlamlar ifade eder. Tiyatro ve orta oyunlarında monolog, bir kişinin tek başına yaptığı konuşmadır.. Aynı zamanda kişinin genellikle gülünç konuları dinleyicilere aktarması da monolog olarak bilinir. Monoloğun diğer bir anlamı da, bir kişinin çevresindeki diğer insanlara fırsat bırakmadan tek başına gerçekleştirdiği konuşma olarak tanımlanır.

Edebiyatta İç ve Dış Monolog Nedir?

Monolog edebiyatta genel olarak tek kişilik gerçekleştirilen konuşma anlamına gelir. Edebiyatta iç ve dış monolog olarak iki farklı monolog türü karşımıza çıkar. Her iki monolog türünün de kendine özgü kullanım alanları vardır.

İç monolog; roman, öykü ve oyun gibi eserlerde herhangi bir konu hakkında tek bir karakter ya da kahramanın aklındaki düşünceleri açığa vurma tekniği olarak kullanılır. İç monologda iç çatışma, içsel özümseme ya da içsel çözümleme gibi unsurlar yer alır. Çoğu zaman karakterin bir konu hakkındaki içsel sorgulamaları ve düşünceleri dramatize edilerek ve etkileyici bir şekilde diyalog haline getirilir. Karakterin henüz kendi içinde tam olarak karara bağlayamadığı her türlü düşünce, iç monologla çağrışım ve izlenimler göz önünde bulundurularak okuyucuya ya da seyirciye aktarılır.

Dış monolog ise, sözcüklerle ifade edilen iç monolog tersi unsurlardır. Dış monologda karakterin bilinç akışı yansıtılmaz. Daha çok bireysel olarak bir durum karşısındaki duygular sözcüklerle aktarılır. Edebiyatta iç ve dış monolog etkili anlatım oluşturma için büyük önem taşır. Ancak edebiyatta düşünce ve akıl akışını belirttiğinden aynı zamanda içsel unsurlara değindiğinden dolayı iç monolog çoğu zaman daha etkilidir ve dış monologdan daha fazla öneme sahiptir.