Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devleti özellikle alman kuvvetlerinin savaşı kaybetmesi ile birlikte Mondros ateşkes Antlaşması yapmak zorunda kalmıştır. İlk bakışta oldukça karlı bir anlaşma olarak görülse de içinde bulunana bazı maddeler Osmanlı devleti için oldukça tehlikelidir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir?

Birinci dünya savaşının son ermesi ile birlikte birçok devlet ateşkes anlaşması imzalamıştır. Bu devletlerden biri olan Osmanlı devleti ile diğer devletler ile arasında Mondros ateşkes Antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sonucunda resmen Osmanlı devleti için savaş sona ermiştir.

Birçok tarihçi tarafında Mondros ateşkes Antlaşması birçok maddesi oldukça ağır görülmektedir. Bu savaş maddeleri başta aslında yenilen devletleri çok ezilmemesi tarafında olmaktadır. Fakat zaman içeresinde aslında oldukça ağır ve karşılanması güç olan bir anlaşma olarak görülmektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Mondros ateşkes Antlaşması Osmanlı devleti ile diğer itilaf devletleri arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Mondros ateşkes Antlaşması dâhilinde olan tüm devletler bu duruma saygı gösterecektir. Mondros ateşkes Antlaşması anlaşma devletleri olan İngiltere Fransa ve Osmanlı devletinin dillerine çevrilmiştir. Ve Mondros ateşkes Antlaşması esnasında birçok tarihçi ve çevirmen bulunmaktadır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Osmanlı devleti birinci dünya savaşına girmesi ile birlikte sonun başlangıcı olmuştur. Almanya’nın batı da bolca toprak kaybetmesi üzerine Osmanlı ve diğer birinci dünya savaşı ittifak ülkeleri kaybetmiştir. Savaşın sonlarına doğru hemen hemen her cephede oldukça ileriye gidilmesine rağmen Amerika birleşik devletleri faktörü oldukça durumu etkilemiştir. Sonunda daha da büyük kayıplar olmaması için Osmanlı devleti diğer kazanan ülkelerle birlikte bir Mondros ateşkes Antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sonunda resmen savaş sona ermiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri

Hem Osmanlı devleti açısında hem Anadolu’nun başlattığı milli mücadele açısından Mondros ateşkes Antlaşması maddeleri oldukça önemli olmaktadır. Özellikle bazı maddeler Osmanlı devletinin egemenliğini açık bir şekilde ihlal etmekteydi. 7 ve 24 olan bu maddeler oldukça önemlidir. Diğer maddeler de şunlar olmaktadır.

l Çanakkale ve İstanbul boğazları açılarak kara denize serbestçe geçiş sağlanacaktır.

l Türk sularında bulunana tüm torpido ve diğer mayınlı arazinin açık olarak yerleri belirtilecektir.

l Karadeniz’de bulunan torpil yerleri hakkındaki bilgiler eksiksiz olarak verilecektir.

l İtilaf Devletlerinin savaş esirleri ile Ermeni esirleri, tutukluları İstanbul’da toplanacak ve kayıtsız koşulsuz İtilaf Devletlerine teslim edilecektir.

l Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetten başkası hemen terhis edilecek. (İşbu askeri kuvvetin sayısı durumu İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti ile görüşüldükten sonra kararlaştırılacaktır.)

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi

Mondros ateşkes Antlaşması ile birlikte tam olarak Osmanlı devleti mağlup sayılmıştır. İlk olarak Mondros ateşkes Antlaşması metnini gören Rauf Orbay paşa anlaşmayı imzalamayı kesinlikle reddetmektedir. Fakat İngiliz destekli yunana gemilerinin İzmir limanını bombalaması ile anlaşma imzalanmıştır. Mondros ateşkes Antlaşması en önemli özelliği milli bilinci uyandırmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Sonuçları

Mondros ateşkes Antlaşması ile birlikte Anadolu’da işgalci güçlere karşı bir isyan hareketi başlamıştır. Milli bilincin uyanması ile Yeni Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Mondros ateşkes Antlaşması soncunda atılmıştır.