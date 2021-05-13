Momentum Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Momentum, yaygın olarak kullanılmakta olan bir fizik terimidir. Momentum terimi, vektörel bir nicelik olarak kullanılmaktadır. Hem ders kitaplarında hem de günlük yaşantıda kullanılmakta olan bir kelimedir. Momentum kelimesinin sık bir şekilde kullanılması ise anlamının oldukça fazla araştırılmasına sebep olmaktadır.

Momentum Nedir?

Momentum, fizikte oldukça fazla kullanılmakta olan bir terim olarak bilinmektedir. Momentum aynı zamanda da yön belirtmekte olan bir terimdir. Fizikte bir nesnenin sahip olduğu hareket miktarını ifade etmek için kullanılan momentum kelimesi aynı zamanda nesnenin yönünü de belirtmektedir. Fizik terimi olarak bilinen momentum genel olarak mekanik fizikte rastlanılan bir kelimedir.

Momentum, bir nesnenin hızı ile kütlesinin çarpımı sonucunda elde edilmektedir. Fizikte momentum "p" harfi ile gösterilmektedir. Bir cismin hareket miktarını belirtmek için momentumdan yararlanılmaktadır. Aynı zamanda momentum itme kuvveti olarak da ifade edilebilmektedir. Üstelik momentum korunumu sayesinde günlük hayatta yapılan birçok işte avantaj sağlamış oluruz.

Momentum Ne İşe Yarar?

Momentum hem fizikte sıklıkla kullanılması ile hem de günlük hayatta birçok yerde kullanılması sebebiyle oldukça fazla karşımıza çıkmakta olan bir terimdir. Günlük yaşantıda da birçok faydası bulunan momentum, oldukça fazla kullanılmaktadır. Momentum, hareket halinde bulunan bir cismin hareket miktarını hesaplamak için kullanılmaktadır. Hem hız ile hem de kütle ile doğru orantılı olan momentum hayatın birçok yerinde ve bir çok şekilde kolaylık sağlamaktadır.

Momentum, kütle ve hızın çarpışması sonucunda elde edilen bir değer olarak kendisini göstermektedir. Günlük hayattan bir örnek verilecek olursa iki arabanın çarpışması sonrasında en yüksek hıza sahip olan aracın bulunması ile çarpan aracın tespiti de momentum aracılığı ile hesaplanmaktadır. Momentum aynı zamanda enerjinin aktarılma yönünüde göstermektedir. Üstelik bir cisme uygulanan kuvvetle doğru orantılı olarak momentumunda da değişiklik görülebilir.