Moment ne demek? TDK'ya göre moment kelimesinin anlamı nedir? Moment sözlük anlamı

Moment kelimesi, mutlaka bir yerlerden duymuş olabileceğiniz bir kelime olarak ifade edilebilir. Moment kelimesi bir fizik terimi olarak da bilinmektedir. Yapılan hesaplamalarda oldukça fazla kullanılmakta olan bir terimdir. Aynı zamanda moment formülleri kullanılarak da hesaplama yapıldığı bilinmektedir. Fizik dersinde moment kelimesi ile sık bir şekilde karşılaşabilirsiniz.

Moment Ne Demek?

Moment kelimesi, en temel anlamıyla bir vektör niceliği olarak bilinmektedir. Kuvvetin bir cismi belirli bir eksen çevresinde döndürme etkisini belirlemektedir. Moment kelimesi özellikle ders kitaplarında rastlanan bir kelime olsa bile günlük hayatta da kullanılmakta olan bir kelime olduğu bilinmektedir.

TDK'ya Göre Moment Kelimesinin Anlamı Nedir? Moment Sözlük Anlamı Nedir?

Moment kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre hangi anlamda kullanıldığını da bilmek isteyebilirsiniz. Moment kelimesi bir cismin bir eksen yörüngesinde döndürülmesi olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda moment formülü de kuvvet vektörü ve yol vektörünün çarpılması sonucunda elde edilen bir değer olarak bilinmektedir. Moment, vektörel bir büyüklük olarak da ifade edilebilir. Vekteröl büyüklerin hesaplanmasında da moment formülü kullanılmaktadır.