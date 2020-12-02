Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü okumayı düşünmekte olan öğrenciler bu bölüm ile alakalı bilgi sahibi olmayı isterler. Moleküler biyoloji ve genetik biyoloji ağırlıklı bir bölümdür.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Ülkemizde moleküler biyoloji ve genetik bölümü, hücreleri oluşturmakta olan moleküllerin genel canlıların davranışlarını nasıl bir şekilde belirlediğini anlamaya yarayan akademik bir bölümdür. Bütün dünyada moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkeler de modern biyolojinin temeli olarak moleküler biyoloji kabul edilmektedir. Buna ek olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümü, canlıların genetik yapılarını, hücre moleküllerini ve de canlı davranışlarının nasıl bir şekilde geliştiğini incelemektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü genel olarak üniversitelerin farklı fakültelerinin altında eğitim verebilmektedir. Ayrıca bu fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi, Temel Bilimler, Mühendislik ve de doğa Bilimleri olabilmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde eğitimler genel olarak 4 yıllık olan lisans bölümü olmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Günümüzde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde toplamda 4 yıl süresince görülecek olan dersler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Bunlar;

İmmunoloji,

Genel Kimya,

Kök Hücre Biyolojisi,

Genel Biyoloji,

Genomik ve Genetiğin Biyoetiği,

Moleküler Hücre Biyolojisi,

Mikrobiyoloji,

Hücresel ve de Moleküler Fizyoloji,

Genomiks ve Proteomiks,

Moleküler Genetik,

Biyoinformatik ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

toplamda 8 yarıyıllık eğitim dönemleri boyunca bu Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde de genel olarak yukarıdaki dersler görülmektedir. Fakat dersler fakültelere göre ve üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Bütün derslerini başarı ile tamamlayan aday öğrenciler Moleküler Biyoloji ve de Genetik Bölümünden iyi bir şekilde mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü ülkemizde pek çok sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Boğaziçi Üniversitesi,

Acıbadem Üniversitesi,

Koç Üniversitesi,

Yakın Doğu Üniversitesi,

Hitit Üniversitesi,

Haliç Üniversitesi,

İstanbul Kültür Üniversitesi,

Bursa Uludağ Üniversitesi,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,

İstanbul Arel Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Koç Üniversitesi,

Gebze Teknik Üniversitesi,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Yıldız Teknik Üniversitesi,

Başkent Üniversitesi ve de

Abdullah Gül Üniversitesi bu üniversitelerden bazıları olmaktadır. Bu üniversitelerin her biri birbirinden değerli eğitimler vermektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tüm dünyada biyologlar, canlı hücrelerin çok karmaşık yapılarını incelemek amacıyla genetik ve ya moleküler araçlardan faydalanmaktadırlar. Günümüzde bu bölümü okumakta olan kişiler ise, Transkripsiyon ile birlikte translasyonun temel işleyişlerini, sinyal transdüksiyonlarını incelerler. Ayrıca, küresel gen kontrol merkezi, koku alma merkezi ile birlikte görsel sistemlerin işleyişlerini, genetik çeşitlilik doğası gibi pek çok alanda da yanıtlanması gereken bu sorular amacıyla incelemeler gerçekleştirirler. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü genel olarak doğal popülasyonlar ile birlikte bu doğal popülasyonların evrim süreçlerinin diğer canlılar üzerindeki etkileri ile ilgilenmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Yaygın olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümünün çeşitli kariyer seçenekleri yer almaktadır. Bunlar;

Tüm Bebek Merkezlerinde,

Üniversitelerde Akademik Kariyer,

Eğitim ve de Araştırma Hastaneleri Laboratuvarları,

Kök Hücre Merkezleri Biyoteknoloji Araştırma Merkezleri şeklinde sıralanmaktadır.

Bu iş alanlarını haricinde kamu kuruluşlarında da çalışabilme imkanı bulurlar. Buna ek olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümü kamuda istihdam sağlayabilmeleri amacı ile öncelikli olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’den yeterli bir puan almaları gereklidir. Sonrasında ise uygun alana ve puana göre uygun ile atamaları yapılmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun kişiler yurt dışında oldukça rahat şekilde iş imkanı da bulabilmektedirler. Bu bölümü okuyan öğrenciler Erasmus yapıp İngilizcelerini geliştirerek iş bulma konusunda da çok avantajlı olabilmektedirler. Bunların dışında birde biyoteknolojiye dayalı olarak bazı çalışmalar gerçekleştiren ilaç ve de gıda sanayisinde faaliyetler gösteren kurum ve ya kuruluşlarda kolay bir iş olanağı bulabilirler.