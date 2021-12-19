Möhkem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Möhkem Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak daha kaliteli sohbetler yapmayı mümkün kılar. Anlamını bildiğimiz kelimeleri daha cüretkar bir şekilde kullanabiliriz. Fakat anlamını bilmediğimiz kelimeler bize istenmeyen sonuçlar getirebilir. Möhkem kelimesi sıkça kullanılan etkin bir kelimedir. Bu kelimenin genel anlamı ise sağlam demektir. Sağlam ve dayanıklı kişileri veya cisimleri tarif ederken möhkem kelimesi sık sık kullanılır.

Möhkem Ne Demek?

Möhkem kelimesi genel olarak dayanıklı ve sağlam demektir. Bazı durumlarda sıkı kelimesine de karşılık gelebiliyor. Her alanda kullanımı mevcut olan kelimelerden biridir.

Möhkem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Möhkem kelimesinin TDK verilerine göre anlamı sağlam demektir. Sıkı ve dayanıklı her şey bu kelime ile tarif edilebilir. Möhkem kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Her alanda kendine bir yer bulabilir. Sağlam yapılı kişilere genellikle möhkem kelimesi ile hitap edilir. Kısacası möhkem kelimesinin TDK sözlük anlamı dayanıklı, sağlam ve sıkı demektir. Heybetli yapıları ve kişileri tarif ederken de möhkem kelimesi yoğun bir şekilde kullanılıyor.