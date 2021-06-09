Modül Nedir? Tdk'ya Göre Modül Kelimesi Ne Demek? Modül Sözlük Anlamı

Bir çok kişi modül kelimesinin anlamını merak ediyor. Modül nedir? Modül kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Modül kelimesinin kökeni Fransızcadır. Modül kelimesinin sözlük anlamı ve modül kelimesi kullanılırken yapılan hatalara hep birlikte bakalım.

Modül Nedir?

Modül kelimesi bir terimdir. Hem mimarlık terimi olarak geçmektedir hem de fizik terimi olarak geçmektedir. Mimarlık terimi olarak; bir mimari yapıtta, yapının çeşitli bölümleri arasında orantı kurmak için kullanılan ölçü birimidir. Fiziki terim olarak ise; herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayıdır.

TDK'ya Göre Modül Kelimesi Ne Demek?

Bir uzay taşıtının yapısı içerisinde var olan ve kendi başına hareket edebilmekte olan bağımsız bölüm. Parça anlamına gelir. Bir yapının farklı kısımları arasındaki orantıyı kurmak için kullanılmakta olan ölçü birimi. Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayıdır.

Modül Sözlük Anlamı?

Parça anlamına gelir. Çeşitli birimlerin bir araya gelerek oluşturduğu modüller de birleşerek bütünü oluşturmaktadır. Uzay araçlarında özel bir göreve sahip olan ve ana gövdeden ayrılıp gerekli durumlarda birleşebilen kısım. En küçük ortak ölçü anlamına gelmektedir.