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Modifiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Modifiye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Modifiye Ne Demek#Modifiye
Modifiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir Modifiye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimeler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin daha verimli iletişim kurdukları açıkça görülebilen bir durumdur. Kaliteli içerikler üretmek için de kelimelerin anlam bilgi hakkında araştırma yapmak gerekiyor. Kullanılan kelimelerin anlamlarını net bir şekilde bilmek gerekiyor. Aksi durumlarda istenilen sonucun elde edilmesi mümkün olmayabilir. Diyaloglar verimini kaybedebilir. Bu nedenle biz de yoğun bir şekilde kullanılan modifiye kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Modifiye kelimesi genel anlam olarak değişiklik demektir. Bir bakıma standart durumu değiştirmek veya geliştirmek olarak da ifade ediliyor. Modifiye kelimesi hayatın hemen hemen her alanında kullanılan kelimelerden biridir. Bir cisim üzerinde yapılan değişiklik modifiye kelimesi ile ifade ediliyor. Bir nesneyi kişisel olarak değiştirip düzenlemek de modifiye kelimesine karşılık geliyor.

 Modifiye Ne Demek?

 Modifiye kelimesi değiştirmek ya da düzenlemek olarak ifade ediliyor. Bir cisme verilen ayar ya da düzeltme işlemi de modifiye olarak belirtiliyor. Fakat genel anlam olarak modifiye değiştirmek demektir. Bir ürünü kendi isteklerine göre düzenlemek yani kişiselleştirmek de modifiye kelimesinin anlamları arasında yer alıyor.

 Modifiye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Modifiye kelimesi TDK'ye göre değişiklik ya değiştirmek demektir. Kişiselleştirmek ya da düzenlemek de modifiye kavramının anlamları arasındadır. Bir cihazı ya da eşyayı kişisel olarak düzenlemek o eşyayı modifiye etmek olarak belirtiliyor. Ürünler üzerinde yapılan değişiklikler ya da eklemeler modifiye kelimesi ile tarif ediliyor.

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#Modifiye Ne Demek#Modifiye

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