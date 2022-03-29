Modernizmi esas alan yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir?

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Modernizm tanım olarak gelenekselliğe karşı çıkmak ve yerleşmiş roman anlayışına sırt çevirmek olarak nitelendirilmektedir.

Modernizm Akımı Nedir?

Modernizm edebi bir akımdır. Her akımın kendi içinde bazı dinamikleri vardır. Ayrıca akımın temsilcileri bu akımı eserleri ile kalıcı hale getirmiştir. Modernizm ile birlikte geleneksel edebi akıma sırt dönülmüştür. Dünyada ve ülkemizde bu akımın etkileri görülmektedir. Bu akım 11. Ve 2. Dünya savaşları sonrası insanların acılarında etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu eserlerin içinde tezatlar bir arada yer almaktadır. Realizm ile romantizm bir arada kullanılmaktadır. Bilinç dışı ve bilinç düzeyi birlikte ele alınmaktadır.

Hikayeler belli bir mantık çerçevesi ile gitmemektedir. Bu akım ile çerçeveler kırılmış ve neden, sonuç ilişkisinin dışına çıkılmıştır. Kişinin kendi içine dönüşüne vurgu yapılmaktadır. Herkesin aslında yalnız doğup, yalnız öldüğü fikri hissedilmektedir. Aynı zamanda kişinin kurallara, sınırlara karşı gelişi söz konusu olmaktadır. Modernizm insanın kalıplar içinde yer alamayacağını vurgulamaktadır.

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Modernizmi Esas Alan Yazarlar Kimlerdir?

Modernizm akımı roman ve hikaye olmak üzere her iki türde de görülmektedir. Kişilerin depresyonları ve toplumla çatışması üzerinde durulmaktadır. Anlatım tarzı olarak şiirsel bir anlatım göze çarpmaktadır. Hürriyet, varoluşçuluk kavramları üzerinde durulmaktadır. Kimileri bu edebiyat türünü bunalım edebiyatı olarak tanımlamaktadır.

Modernizmi kullanan pek çok yazar bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu akımdan etkilenen yazarlar olduğu görülmektedir. Bu yazarlar;

Albert Camus

Franz Kafka

P Sartre

Atilla İlhan

Sait Faik Abasıyanık

Adalet Ağaoğlu

Orhan Pamuk

Haldun Taner

Zülfü Livaneli

Ferit Edgü

Oğuz Atay

Yusuf Atılgan

Modernizmi Esas Alan Yazarların Eserleri Nelerdir?

Edebi eserlerde farklı renkleri görmek mümkün olmaktadır. Bu romanlarda içsel yolculuklara rastlanmaktadır. Kişilerin sadece yaşadıkları aktarılmamaktadır. Yaşananların yanında kişilerin duyguları, içsel sohbetleri esere yansımaktadır. Eserlerde dün, bugün ve yarın keskin akışı kırılmaktadır. Dün ve bugün iç içe geçmiş bir şekilde ve farklı bir kurguyla anlatılmaktadır. Bu romanlarda şiirsel bir anlatım ile okuyucunun hayal gücünü hikayeye katmaktadır. Ortaya Konulan eserlerden bazıları şunlardır;

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Sait Faik Abasıyanık: Alemdağ’da var bir yılan, havada bulut, mahalle kahvesi, Sarnıç

Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve oğulları, benim adım kırmızı, sessiz ev,

Yusuf Atılgan: Anayurt oteli

Adalet Ağaoğlu: Bir düğün gecesi

Kafka: Dava, Aforizmalar