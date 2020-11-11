Modernizm nedir? Modernizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Modernizm, sanatın geçmişten kopuşu ile birlikte endüstriyel yaşama uyumu ve evrensel değerler ile birleşimini ifade eder. Modernizm ise 1. Dünya Savaşı sırasında başlamıştır. Bu dönemde radikal bir karar olarak ortaya çıkan Modernizmin batıdaki değişim ve dönüşüme dayandığı da bilinmektedir.

Modernizm Nedir?

Modernizm genel ifadesi ile toplumun refaha kavuşması ile birlikte resim, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya çıkan yenilikçi bir akım olmuştur. Bu dönemde etkili olan din temelli düşünce tarzı yerine hümanizm ortaya çıkmıştır. Hümanizmin temelinde ise akılcılık, barış ve özgürlük kavramları da öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra Modernizm 2. Dünya Savaşı'na kadar da sürmüştür. Aynı zamanda Modernizm önemli bir fikir ve sanat akımı olarak öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra savaşlar ile yaşanan politik gelişmeler sanatçılara ahlaki değerlerden nasıl uzaklaşıldığını gösteriyordu. Bu nedenle yaşanan katliamlar, inançlar ve gelenekler üzerine tartışmalar ortaya çıktı. Sanatçılar da eserlerinde sosyal, ekonomik ve politik olan bu yönleri eserlerinde kullandılar.

Modernizm Sanat Akımı Kurucusu

Modernizm 19. yüzyılın ortalarında oldukça etkili olmuştur. Bu dönemde ise Fransa'da Charles Baudelaire, Edouard Manet ve Gustave Flaubert ilk eserleri veren kişiler oldular. Bu eserler de o dönemde "Avangard" olarak biliniyordu. Bu akım gelenek karşıtı bir hareket olarak görülmeye başladı. Ayrıca 1890 yılından itibaren ise eskiyi değiştirme ve radikal değişimler ön plana çıktı.

Modernist hareket ile birlikte çeşitli sanat dallarında bu akım etkili olmaya başladı. Ayrıca üretilen sanat eserlerinde kullanılan malzemeler ve eserlerin niteliği ön plana çıktı. Modernizmin en etkili olduğu dal ise Edebiyat oldu. Bu noktada Basil Bunting, Jean Cocteau, Josep Conrad, James Joyce, Franz Kafka ve Virginia Wolf önemli eserler verdiler.

Modernizmin Örnekleri

Modernist eserler genellikle toplumdaki değer çatışmaları, bunalımlar ve karmaşık ruh hallerinden yola çıkılarak ortaya konulmuştur. Tüm bu konular sanat eserlerine de yansımıştır. Mimarideki modernizm etkileri ile birlikte yeni teknolojiler ve pragmatist bakış açıları eserlere yansımıştır. Eserlerde endüstriyel malzemeler de kullanılmaya başlanmıştır. Moderniz döneminin önde gelen mimarları arasında ise Le Corbusier, Walter Gropius gibi isimler vardır. Modernizmin görsel sanatlara yansıması ile birlikte Kübizm ve Sürrealizm gibi modernist akımlar da ön plana çıkmıştır.

Modernizmin Eserleri Ve Temsilcileri Hakkında Bilgi

Özellikle Edebiyat alanında ortaya çıkan modernizm alanında pek çok eser ortaya çıkmıştır. Modernist yazarların temsilcileri arasında Franz Kafka, Albert Camus ve J.P Sartre yer alır. Bu yazarların varoluşçuluk akımından etkilendikleri de görülmüştür. Türk edebiyatındaki modernizmin temsilcisi olan yazarlar ise Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Atilla İlhan, Yusuf Atılgan ve Bilge Karasu olmuştur. Bunun yanı sıra günümüzde yakın olarak bu akımın temsilcileri arasında Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu ve Oğuz Atay bulunmaktadır. Modernizmin öne çıktığı eserler arasında Sait Faik Abasıyanık'ın "Semaver" gibi kitabı ve "Sarnıç, Son Kuşlar, Mahalle Kahvesi" gibi eserler de modernizmin eserleri arasında yer alır.

Oğuz Atay ilk romanı "Tutunamayanlar" ile birlikte modernizme farklı bir bakış açısı getirmiştir. Aynı zamanda Orhan Pamuk " Cevdet Bey ve Oğulları" kitabında üç kuşak boyunca bir ailenin modernleşme çabaları ile ilgili konuşmuştur. Aynı zamanda Yusuf Atılgan'ın "Anayurt Oteli" kitabında da modernizm vurgusu ön plana çıkmıştır. Ayrıca Pınar Kür'ün "Alagün'ün Çocukları" adlı eseri de modernizmi yansıtır.