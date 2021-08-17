Modern devlet nedir? Modern devlet anlayışı nasıl ve hangi antlaşma ile ortaya çıkmıştır?

Modern Devlet anlayışı, genel olarak herkesin eşit şartlara, özgürlüklere ve yaşam hakkına sahip olduğunu betimleyen bir yönetim şeklidir.

Modern Devlet Nedir?

Modern devlet, bir zamanlar birkaç ayrı kurumda yer alan sosyal, politik ve ekonomik işlevleri tek bir varlıkta birleştirdi. Modern devletin egemenliği, eskiden Avrupa'da hüküm süren, her biri kendi yetkilerine ve imtiyazlarına sahip üç malikanenin prenslerin gücünü kontrol ettiği sosyal ve politik sistemler tarafından tasarlanmamıştı. Kilise, soylular ve köylülüğün tümü, az çok iyi ifade edilmiş belirli geleneksel haklardan yararlandı. Modern Avrupa ulus-devletleri, çok sayıda küçük ve örtüşen yetki alanlarının, güç odaklarının bir arada var olduğu ve rekabet ettiği parçalı bir düzenden ortaya çıktı.

Dönem boyunca Avrupa'dan bahsetmek bile, kıtanın bir şekilde birleşik, tutarlı bir siyasi veya kültürel varlık olarak resmini baltalayan önemli ayrıntıları atlamak demektir. Aynı şekilde, ortak bir tarih ve kültür tarafından iyi tanımlandığı düşünülen, farklı milletler olarak ele aldığımız bu yerlerin çoğu, aslında kendi içlerinde oldukça çeşitliydi.

Modern Devlet Anlayışı Nasıl ve Hangi Antlaşma İle Ortaya Çıkmıştır?

İlk modern devletler monarşilerdir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi temsili demokrasi dediğimiz şeye doğru bir hareket oldu. Temsili demokrasiler, tarihsel olarak modern devletlerden daha güvencesiz olmuştur ve bu hükümet biçimine alternatifler bulunmaktadır. Modern ticaret koşulları altında modern devletin zorunlu olarak temsili demokrasiye yol açtığı fikri, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki tarihsel deneyimlerle çürütülmüştür.

On altıncı yüzyıldaki Reform ile birlikte, Kilise parçalanmaya başladığında birleşik bir Avrupa fikri tamamen çöktü. Çok geçmeden Martin Luther, 1483-1546 ve John Calvin, 1509-1564, Roma'dan emir almayan kendi dini mezheplerini oluşturdular. Bunun yerine yeni kiliseler, yeni devletlerle uyumlu hale geldi. İngiltere'deki VIII. Henry veya İsveç'teki Gustav Vasa gibi çeşitli krallar, kendi siyasi gündemlerini ilerletmek için dini çekişmeden yararlandılar. Reformu destekleyerek kendilerini Roma'nın gücünden kurtarabilirlerdi. Kuzey Avrupa'nın her yerinde, yeni 'Protestan' kiliseleri devlet tarafından yönetildi ve kilise arazileri devletin malı oldu.

Erken modern Avrupa, politik ekonominin altın çağıydı. Bu dönemde ekonomi, siyasetten ayrı bir alan olarak değil, devletin kendi amaçlarına hizmet etmek için manipüle edebileceği bir devlet idaresi aracı olarak düşünüldü. Ekonomik gelişme, vergilerden daha yüksek gelirler anlamına geliyordu ve krallara savaşlarında kullanabilecekleri daha fazla kaynağa erişim sağladı. Devlet ticareti teşvik etmeye hevesliydi, çünkü ticarette alınan vergilerin toplanması, toprak üzerindeki vergilerden çok daha kolaydı. Artık devletin yararlanabileceği doğal kaynaklar için bir arayış başladı. Nüfusu daha iyi takip edebilmek için bu kaynakları ülke sınırları içinde gösteren haritalar, doğum, evlilik ve ölüm listeleri oluşturulmuştur.

Her şeyden önce metal işleri gibi askeri açıdan önemli sektörlerde ve devletin vergilendirilmesi kolay sektörlerde yerli sanayiler kuruldu ve devlet sübvansiyonları verildi. Ayrıca yeni kurulan bilim akademileri tarafından çeşitli 'faydalı bilimler' teşvik edilmiş, buluş ve buluşlara ödüller verilmiştir. Devlet destekli üniversitelerde, yükselen yönetici sınıfın müstakbel üyelerine toplumu en iyi nasıl düzenleyecekleri ve barışı ve sosyal düzeni nasıl sağlayacakları öğretildi.

30 yıllık savaşı sona erdiren 1648 Westphalia Antlaşması, uluslararası siyaseti düzenlemenin yeni yolunu sembolize etmeye başladı. Bu noktadan itibaren uluslararası politika, devletlerarasındaki ilişkiler meselesiydi. Bütün devletler egemendi, yani kendi topraklarını yönetme ve diğer devletlerle ilgili olarak kendilerinin uygun gördükleri şekilde hareket etme konusunda münhasır hak iddiasında bulundular. Bütün devletler resmen eşitti ve aynı hak ve yükümlülüklere sahiptiler. Birlikte ele alındığında, devletler, kapsayıcı bir gücün olmadığı bir sistemde birbirleriyle etkileşime girdiler.