Modern Dans Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Modern Dans, geneli pratik deneyime dayanan derslerden oluşmaktadır. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Modern Dans Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Modern Dans Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Modern Dans bölümü; dans tarihi, teknikleri, dans kültürleri, etnokoreolojisi, ülkelerin ve yörelerin dans türlerini araştıran ve uygulayabilen yeteneğe sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlayan önemli bir sanat dalı disiplinidir. Modern dans eğitiminin geneli pratik deneyime dayanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler karşı karşıya kalacakları derslerden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu durumda olacaklardır. Derslerinin tamamında başarı sağlayan öğrenciler bölümden mezun olma olanağına sahip duruma geleceklerdir.

Modern Dans Nedir?

Modern dans, ayakları yere basan bir dans tarzını barındırır. Son derece güçlü bir tekniğe oturur niteliğe sahiptir. Modern dans; yumuşak, hafif ve süzülen hareketleri içermez.

Modern Dans Bölümünün Amacı Nedir?

Modern Dans bölümünün en öncelikli amacı; farklı dünya coğrafyalarının çağdaş dans çalışmalarını takip eden ve dans sanatını en kusursuz şekilde icra etmeyi amaçlayan nesilleri eğitmek ve topluma nitelikli yeni sanatçılar kazandırmaktır.

Modern Dans Mezunu Ne İş Yapar?

Modern Dans bölümünde başarı göstermiş ve bu bölümü tamamlayarak mezun olmuş kişiler, dans üzerine çalışmalar gerçekleştirirler. Hazırlamış oldukları koreografileri ise, seyircilerle veya öğrenmeye merakı olan bireylerle buluştururlar. Hazırladıkları gösteriler vasıtasıyla da dans sanatına çok önemli bir katkıda bulunurlar.

Modern Dans Kaç Yıllıktır?

Modern Dans, üniversitelerde bulunan konservatuar bünyesinde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık sürece sahip bir lisans bölümüdür.

Modern Dans Okumak İçin Ne Gereklidir?

Modern Dans okumak için sadece özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca disiplin sahibi olmak ve modern dansa ilgi duymak da başarıya ulaşmak için bir hayli büyük öneme sahiptir.

Modern Dans Öğretimi İngilizce midir?

Modern dans öğretimi Türkçe dilinde yapılmaktadır. Ancak eğitimin her alanında olduğu gibi modern danslarda İngilizcenin büyük önemi söz konusudur.

Modern Dans Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Modern Dans bölümünde eğitim görmek için öğrencilerin yalnızca özel yetenek sınavından yeterli düzeyde başarı sağlamaları gerekmektedir.

Modern Dans Bölümü Dersleri Nelerdir?

Özel yetenek sınavına girdikten sonra yeterli düzeyde başarı elde ederek sınavı geçmeyi başaran öğrencilerin modern dans eğitimleri süresince sorumlu olacakları çeşitli derler bulunuyor. Bunlar;

- Bedensel Hareket Teknikleri,

- Beden Dans Teknikleri,

- Çağdaş Dans Teknikleri,

- Repertuar,

- Klasik Bale,

- Doğaçlama,

- Dans Notasyonu,

- Dans Tasarımı,

- Dans Kültürü,

- Dans Kültürü,

- Yardımcı Piyano,

- Dans Tarihi,

Modern Dans Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Modern Dans Bölümü mezunlarının iş imkanları ve olanakları elde edebilecekleri çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Buna göre; Modern Dans Bölümü mezunu sanatçılar, sanatlarını devlet veya özel kuruluşlarda icra edebilme imkan ve olanaklarına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Modern Dans bölümünden başarılarıyla mezun olmaya hak kazanan kişilerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri birçok seçenek bulunuyor. Bunların başında ise devletin kültürel çalışmalardan sorumlu kurumlarında sanatçı olarak çalışmak gelmektedir. Modern Dans sanatçı unvanına sahip kişiler isterlerse sanat yaşamlarına eğitmen olarak da devam edebilirler.

Modern Dans Çalışma Alanları Nelerdir?

Modern Dans mezunlarının çeşitli çalışma alanlarının varlığı söz konusudur. Bunlardan bazılarını şu şekilde listelemek mümkündür;

- Spor salonlarında eğitimler vermek

- Devletin kültürel çalışmalarında yer almak,

- Özel sektörde sanatlarını icra etmek,

- Kişisel dans stüdyolarında eğitimler vermek,

Modern Dans Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Modern Dans bölümü bulunan üniversiteler mevcut durumdadır. Bu üniversiteler arasında ise;

- Ankara Üniversitesi,

- Hacettepe Üniversitesi yerini almaktadır.

Modern Dans bölümü bulunan üniversitelerde eğitim hakkı elde etmek isteyen her öğrencinin yapması gereken en önemli şey, özel yetenek sınavına girerek yüksek düzeyde başarı elde etmek olacaktır. Çünkü Modern Dans sanatı bölümü bulunan üniversiteler yalnızca özel yetenek sınavından elde edilen yüksek başarıyla mümkün olmaktadır.