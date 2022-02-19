Modern atom teorisi nedir ve özellikleri nelerdir? Modern atom teorisi konu anlatımı

Haberin Devamı

Modern atom teorisi konusunu fizik ya da kimya okuyan bireyler mutlaka duymuştur. Hatta fizik ve kimyaya meraklı insanlar bu teorinin detaylarına da merak salmıştır. Çünkü modern atom teorisi günümüzün atom hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır.

Modern Atom Teorisi Nedir?

Maddenin doğası üzerine kurulmuş bu maddede atom adı verilen ayrık yapılardan meydana gelen süreksiz belirtilen bilimsel teoriye modern atom teorisi denmektedir.

Bu tamının asıl amacını oluşturan atom tanımını da yapmak gerekmektedir. Atomun bir diğer ismi de eyciktir. Atom en küçük yapı taşıdır ve evrende bilinen tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini taşımaktadır. Atom bölünemez. Atom felsefe terimi, kimya terimi ve fizik terimi olarak geçmektedir.

Modern atom teorisi modeli bohr atom modelinden sonra benimsenmiştir. Bu teoriye göre elektronlar çekirdek etrafından çok hızlı dönerek bir elektron bulutu meydana getirirler. Bu durumda yörüngelerden bahsedilmez.

Haberin Devamı

Modern Atom Teorisi Özellikleri

Bu teori aslında bohr atom modeliyle benzer özellikler taşımaktadır. Fakat bohr atom modelinin eksik ve hatalarını kapattığı için daha geliştirilmiş şekli de denmektedir. İşte modern atom teorisi özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Elektronlar çekirdek çevresinde bulunmaktadır. Belirli enerji seviyesine sahiptir.

Bu enerji seviyeleri baş kuantum sayısı olarak adlandırılır. Sembol olarak gösterimi ise ''n'' olarak belirtilir.

Bu sayılar elektronların çekirdekten ne kadar uzakta olduğunu ve ne kadar enerjiye sahip olduklarını bildirir.

Sonuç olarak çekirdekten uzaklaşan elektronların enerjisinin de arttığı kabul edilir.

Elektronlar kendi etrafında döner.

Elektronlar çekirdeğin etrafında döner.

Elektronların bu hareketleri ise orbital ve spin olarak isimlendirilir.

Burada orbital tanımını elektronların çekirdek çevresindeki hareketi meydana getirir. Bu hareketin olma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler orbital bölgeleridir.

Her elektronun kendisine ait potansiyel bir enerjisi yer alır.

Enerji düzeyinde yer alan elektron sayısı orbital sayısının iki katı kadar olabilmektedir.

Haberin Devamı

Temel enerji seviyelerinde n^2 sayıda orbital yer almaktadır.

Elektronların isteği ise en düşük enerji seviyesidir.

Bu elektronlara yani enerji seviyesi düşük elektronlara kararlı elektron ismi verilir.

Bazı elektronlar dışarıdan enerji alır ve enerjisi yükselir. İşte bu elektronlar kararsız uyarılmış kabul edilir.

Modern Atom Teorisi Konu Anlatımı

Thomson, Bohr, Rutherford ve Dalton gibi bilim insanları atomun yapısını ve şeklini incelemiş bunun üzerine çalışmalar yapmıştır.

Bu yapılan çalışmalar pek çok atom modelini meydana getirmiştir. Modern atom teorisi ise diğer oluşturan teorilerin son halidir.

Kuantum atom teorisi ismi modern atom teorisi isminin bir diğer adıdır. Bu teori yörüngelerin, nötronların ve elektronların hareket aynı zamanda konum hallerinin belirlenmesinden sonra türemiştir.

Haberin Devamı

Bu teori elektronların konumunun ve hızının aynı anda yer alamayacağını kabul eder. Belirli yörüngesel hareketlerde yer alan elektronların varlığı kabul görmüştür.

Modern atom modeli bu bakımdan bohr atom modeline oldukça yakın görülmüştür. Bu yüzden de modern atom modeli kendisinden önceki bilim adamlarının atom hakkındaki engin tecrübe ve birikimlerinden doğmuştur.

Modern atom modeli sadece bir kişinin değildir. Birden çok bilim adamının çalışmaları, ortak görüşleri ve emekleri söz konusudur.