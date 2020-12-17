Moderatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Moderatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Moderatör, bir organizasyonun başarılı olması için çok büyük bir öneme sahiptir. Toplantıların esas yöneticisi konumunda bulunan moderatör, oldukça önemli bir konumda çalışmalarını sürdürür.

Moderatör Nedir?

Moderatör, olay yöneticisi olarak görev yapmakta olan kişidir. Düzenlenen toplantılar da şirketler için en önemli rolü oynayan kişiler, moderatörler olmaktadır. Kelime karşılığı olarak olay yöneticisi olan moderatör, toplantılarda ve panellerde organizasyonun yönetiminden sorumlu olan kişidir. Liderlik özelliği bulunan moderatör, olayları etkin bir şekilde yönetir.

Moderatör Ne İş Yapar?

Düzenlenen panel ve açık oturumlar da mevcut olan içeriklerin belirlenmesi, tartışmanın yönlendirilmesi, etkileşimli bir şekilde diyalog kurularak işleyişin sürdürülmesi işlerini başarılı bir şekilde yönetirler. Moderatör mesleğini yapan kişiler eşit ve dengeli bir şekilde söz dağılımı yapılmasını ayarlar. Kendisine verilen konuyu kendi anlatımı ile yöneterek devamını getirir. Program bittikten sonra seyirciler için gerekli olan bilgileri veren ve özet olarak anlatan kişiler de yine moderatör mesleğinin bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Moderatör Nasıl Olunur?

Moderatör olmak isteyen kişilerin ilk olarak araştırdıkları konulardan birisi de moderatör olmak için ne yapılması gerektiğidir. Bu mesleği yapabilmek için resmi bir eğitim zorunluluğu şartı yoktur. Moderatör olarak görev yapmak isteyen kişiler; spiker, sosyolog ve daha birçok uzmanlık dalında görev alan kişiler arasından biri olabilir. Üniversitelerde sadece modaratörlük eğitimi verilmemektedir. Moderatör olmak isteyen kişilerin kendilerini iyi bir şekilde geliştirmiş olmaları son derece önemlidir.

Moderatör Olma Şartları Nelerdir?

Yapılacak olan tüm görüşmelerde tarafsız bir şekilde modaröter, tarafsız bir şekilde yönetmelidir. Moderatör olmak isteyen kişilerin liderlik özelliğine sahip olması gerekmektedir. Hitabeti güçlü, iyi bir iletişim yeteneğine sahip olan kişilerin tercih etmesi gereken bir meslektir. Stresli durumlarda olayı sakin bir şekilde yönetmek de moderatör olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaktadır.

Moderatör Görevleri Nelerdir?

Moderatör olmayı düşünen kişilerin ilk olarak yapacağı meslek ile ilgili olarak bir bilgi sahibi olması gerekmektedir. Moderatör, konuşmaların içeriklerini belirler. Yapılacak olan oturumla ilgili olarak anket ve raporla birlikte moderatörün kullanacağı tüm materyalleri değerlendirir ve düzenler. Oturum başlayacağı zaman moderatör, tarafından bir açılış konuşması yapılır.

Görüşmeler sırasında farklı görüşlerin ortaya çıkması için moderatör, toplantının işleyişi süresinde hazırlamış olduğu soruları katılımcılara sorar. Katılımcılar arasında bulunan etkileşimin arttırılmasını da moderatör sağlar.

Moderatör Maaşları Ne Kadar?

Alınan maaşlar her sektörde olduğu gibi bu sektörde de değişiklik gösterebilir. En düşük alınacak olan moderatör maaşı 2400tl olarak görülmektedir. Moderatör maaşları ortalama olarak 3200 lira olarak belirlenmiştir. En fazla alınan miktar ise 4000 lira olarak görünmektedir. Moderatör olarak görev yapacağınız yere göre alacağınız maaş miktarları da farklılık gösterebilir. Sektöre yeni giren bir kişinin alacağı maaş ve uzun yıllar boyunca tecrübe kazanan kişilerin alacağı maaş miktarları da elbette değişiklik göstermektedir.

Moderatör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Moderatör olarak çalışmak isteyen kişiler için çok farklı sektörlerde iş bulabilme imkanı bulunmaktadır. Genel olarak tercih edilen sektörler arasında; bilişim, hizmet, medya, turizm, reklam ve tanıtım işleri yer almaktadır. Moderatör olarak görev yapan kişiler için pek çok sektörde çalışma imkanı bulunmaktadır. Bu mesleği online çalışma olanakları ile de gerçekleştiren çalışanlar bulunmaktadır.