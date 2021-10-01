Moderate ne demek? Moderate kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kökeni İngilizce olması ile beraber moderate sözlüğü, Türkçede yer almayan bir kelimedir. Ancak yine de belli bir kalıp kapsamında bazı noktalarda kullanılan bir kelime olarak da ifade etmek mümkün.

Moderate Ne Demek?

Türkçeye çevrilmiş hali ile farklı kelimeler üzerinden moderate sözcüğü ifade edilmektedir.

- Ilımlı

- Orta dereceli

Yukarıda verilen iki değişik anlamı ile beraber daha çok İngilizcede kullanılan bir sözcüktür.

Moderate Kelimesinin Anlamı Nedir?

Moderate kelimesinin anlamı orta dereceli ya da ılımlı şeklinde ifade edilmektedir. Her ne kadar İngilizce kökenli bir kelime olsa bile, Türkçede kalıp olarak puanlama üzerinden bazı yerlerde kullanılır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bunun sözlük anlamı İngilizce-Türkçe çeviri üzerinden ele alınmaktadır. Çünkü bu kelime Türkçede yer almayan ve kullanılmayan bir sözcüktür. Bu bağlamda ‘ılımlı ya da orta dereceli’ anlamları üzerinden bir karşılık bulduğunu söylemek mümkündür.