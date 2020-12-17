Model nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Model olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Modeller hem profesyonel hem de amatör şekilde farklı alanlarda çalışma imkanı elde ederler. Fiziksel görünüm ve bakım büyük öneme sahipken, aynı zamanda belli başlı bazı kriterleri taşımak bu meslek adına önemlidir.

Model Nedir?

Model pek çok alanda birçok farklı ünlü veya hizmetin tanıtımını görsel olarak gerçekleştiren kişilerdir. Genel olarak sanatçı ya da fotoğrafçılar ile beraber firmalarla çalışırlar. Bu doğrultuda gelecek, kozmetik ya da ev aletleri ile beraber birçok farklı eşya konusunda mesleklerini yerine getirerek reklam yaparlar. En başta poz vermek suretiyle aynı zamanda diyalog ya da heykel ile beraber diğer sanatsal alanlar konusunda da modellik yaparlar.

Model Ne İş Yapar?

Model özellikle birçok farklı ürün ve hizmetin reklamını yapmak amaçlı görsel ve diyalog şeklinde hizmet tanıtımı gerçekleştirir. Bu tanıtım televizyon ya da podyum üzerinden, ayrıca birçok farklı mekan içerisinde gerçekleşebilmektedir. Bu mekanlarda özellikle araba veya motosiklet ile tekne gibi tanıtımlar önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tabii teknolojik aletlerde yine modellerinin tanıtımı için yapacakları işleri içerisinde gelir.

Model Nasıl Olunur?

Model olabilmek için herhangi bir resmi eğitim almaya gerek yoktur. Tabii isteğe bağlı olarak model akademileri üzerinden eğitim almak mümkün. Yürüme, poz verme, makyaj ve temel özellikleri ile beraber tüm uygulamalar hakkında bu mesleği en iyi şekilde yapabilmek için eğitim alınabilir. İlgili ajanslara fotoğraf ve kişisel bilgiler ile başvuru gerçekleştirerek modellik için aday olunabilir. Eğer kişi uygun görülür ise bir temsilci tarafından görüşmeye alınır. Tabii günümüzde artık modeller tek başına doğrudan müşterilerle de irtibat kurarak çalışmalar gerçekleştirebiliyor.

Model Olma Şartları Nelerdir?

Model olabilmek için öncelikle fiziksel özelliklere sahip olmak gerekir. Düzgün bir fiziki görünüm elde edebilmek için ise düzenli diyet yapmak, egzersiz gerçekleştirmek ve spor etkinliklerine katılmak gerekir. Özellikle fotojenik olabilmek için düzenli bir uyku çok önemlidir. Yapılacak reklam esnasında fotoğrafçı ve sanatçılara uyum sağlaması şartlar içerisinde yer alır. Giyim ve kuşamına özen gösteren, fiziki görünümünü koruyan ve fotoğraf ile sahne çalışmalarında zarif bir görüntü sergileyen kişiler bu şartlar üzerinden modellik yapabilmektedir.

Modelin Görevleri Nelerdir?

Modelin görev tanımı oldukça geniştir. Bu konuda ilk yapılacak olan iş tanımı ve alana bağlı olarak belli başlı bazı görevler ön plana çıkıyor.

- Hem reklamlarda hem de podyumlarda kıyafet ya da ürün gösteriminin yüzü olabilmek.

- Videolarda ya da televizyonlarda ürün ile hizmetin reklamını yapmak.

- Pek çok aksesuar veya kozmetik ile beraber güzellik ürünlerinin reklamını gerçekleştirmek.

- Heykeltıraş veya sanatçılar ile beraber fotoğrafçılara poz vermek.

- Yapılacak çekime ya da çalışmaya bağlı olarak makyaj unsurlarını dikkatli bir şekilde ele almak.

Model Maaşları Ne Kadar?

Amatör ya da profesyonel olmaya bağlı olarak işbaşı model maaşları farklılık yaratabilmektedir. Genel olarak 2500 TL’den başlamak suretiyle limit yapılacak işe bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ortalama ise 3800 TL veya 4000 TL gibi bir ücret ön plana çıkıyor.

Model İş İmkanları Nelerdir?

En geniş iş imkanlarına sahip olan meslekler arasında modellik gelir. Özelliklerini ve hizmetlerin tanıtımına sürekli yapılabilmesi için mutlaka modeller kullanılır. Aynı zamanda fotoğrafçılar, heykeltıraş veya ressamlar için poz verilir. Kapalı ya da açık mekanlar ile beraber podyumlarda ürün tanıtımı sağlanır.