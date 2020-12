Moda Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Moda çok değişken bir yapıya sahiptir. Özellikle modanın kültürler arasında değişimi söz konusudur. Bu sebeple de bu bölümü okurken mutlaka farklı kültürlere ve toplumlara göre de kişinin kendini geliştirmesi gerekir.

Moda Tasarım Bölümü Nedir?

Moda tasarım bölümü, aslında moda ve tekstil tasarımı bölümü olarak da bilinmektedir. Bu bölüm içerisinde moda trendleri esas alınarak modaya ilişkin tüm ürünlerin tasarımı sağlanmaktadır. Genellikle moda değişimlerine göre başa baş giden bu trend modeller moda tasarımcısı tarafından hem değerlendirir hem çizilir hem de üretimi sağlanır.

Moda tasarımı bölümü genellikle kadın ağırlıklı bir bölüm olmasına rağmen üretimler hem kadın hem de erkek kreasyonları üzerine oluşturulmaktadır. Moda tasarımı bölümünden mezun olan kişiler kendilerini bu alanda geliştirerek üretim ve tasarım merkezinde de görev alabilirler.

Moda Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Moda tasarımı bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra moda tasarımcısı olarak görev almaktadır. Genellikle mezun olan kişiler çalıştıkları firmalar üzerinden modanın trendlerini tüm ürünlerde göstererek yeni çalışmalar ve üretimler yaparlar. Yani mezunların iş alanı genellikle kıyafetleri ve giysi olarak nitelendirilen her ürünün tasarlanması, çizilmesi, renklerinin belirlenmesi ve daha sonra da üretilmesi şeklindedir. Moda her yıl değişen ve güncellenen bir yapıya sahiptir. Fakat moda tasarımcıları iş alanı olarak her zaman yeni modaya ayak uydurmak zorunda değildir. İsterlerse vintage ya da retro modeller üreterek de çalıştıkları alanlar da kendilerine kanıtlayabilirler. Önemli olan bir moda tasarımcısının çalıştığı firmanın isteklerine göre ürünleri tasarlayıp üretmesidir.

Moda Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Moda tasarımı bölümü, her ne kadar doğrudan modayla ve modanın son trendleri ile ilgili bir bölüm gibi görünse de kişinin estetik yapısıyla da alakalıdır. Özellikle kişinin ürünler konusunda kendisini ve çizimleri geliştirebilmesi için bu bölüm öğrencilerine farklı dersler verilmektedir. 4 yıllık olan moda tasarımı bölümü içerisinde şu ana dersler yer alır;

- Çizim ve Anlatım Yöntemleri,

- Batik Teknikleri,

- Dokuma Tasarımı,

- Desen Uygulaması,

- Moda İllüstrasyonu,

- Karşılaştırmalı Batı Sanat Tarihi,

- Elyaf Bilgisi,

- Baskı Tasarımı,

- Serbest Tasarım Atölyesi,

- Moda ve Tasarımda Girişimcilik,

- Moda Teknik Çizim.

Moda Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler

Moda tasarımı bölümü 4 yıllık lisans programına sahiptir. Bu bölümü tercih edecek kişiler ülkemizde hem devlet hem de vakıf üniversitelerini tercih edebilir. Bu bölümün bulunduğu üniversiteler ise şu şekildedir;

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

- Malatya Turgut Özal Üniversitesi,

- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi,

- İstanbul Aydın Üniversitesi,

- Kırklareli Üniversitesi,

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi,

- Amasya Üniversitesi,

- Ankara Üniversitesi,

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

- Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu,

- Haliç Üniversitesi,

- Bursa Uludağ Üniversitesi,

- Çukurova Üniversitesi,

- İstanbul Arel Üniversitesi.

Bu bölümlerin haricinde pek çok farklı üniversitede moda tasarımı bölümünü görmek mümkündür.

Moda Tasarımı Bölümü İş İmkanları

Moda tasarımı bölümü özellikle son dönemlerde hem üniversitelerde hem de iş hayatında çok fazla rağbet görmektedir. Özellikle bu bölüm mezunları kendisini geliştirerek ve gerekli niteliklere sahip olarak iş konusunda pek çok seçeneği de elde edebilir. Moda tasarımcıları hem özel sektörde hem de dijital platformlar üzerinde kendilerine iş imkanı elde edebilir.

Özellikle son zamanlarda moda tasarımcıları moda yayınları ve blogları sayesinde pazarlama alanında da iş imkanı elde etmektedir. Bunların yanı sıra tekstil ve giyim fabrikalarında moda tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı özel moda atölyeleri de moda tasarımı bölümü mezunları ile moda alanında çalışma sağlamaktadır.