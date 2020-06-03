Moda eğitiminde Türkiye ile Kanada işbirliği

Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve LCI Eğitim’e bağlı LaSalle College İstanbul, eğitim alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle birlikte iki eğitim kurumu; iç mimarlık, moda pazarlama ve moda tasarım alanlarında uzun süreli sertifika programlarını ortaklaşa yürütecek. Programları tamamlayan öğrenciler, Beykoz Üniversitesi’nden sertifika ve Kanada merkezli LaSalle College’dan diploma alacak.

‘İKİ YILLIK PROGRAM BAŞLIYOR’

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Kanada’da 60 yıl önce kurulan ve 1993 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren LaSalle College ile yapılan iş birliğinin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Durman, “LaSalle College ile ortaklaşa yürüteceğimiz üç programımıza 1 Mayıs 2020’den itibaren başladık. Müfredatları Beykoz Üniversitesi ve Kanada LaSalle College tarafından geliştirilen sertifika programlarımız 6 yarıyıldan oluşuyor. İki yıllık bu programların sonunda öğrencilerimiz çift bitirme belgesi alacak” dedi.

ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE

Programın öğrenim dilinin İngilizce olacağını vurgulan Durman, şu bilgileri paylaştı:

“Programları tamamlayan öğrencilerimiz hem Beykoz Üniversitesi’nden sertifika alacak, hem de Kanada Montreal, LaSalle College’ın uluslararası geçerliliği olan diplomasını almaya hak kazanacak. Söz konusu programların sayısı yakın bir gelecekte artacak. LaSalle College ve LCI Eğitim ile yaptığımız iş birliğimiz, öğrenciler açısından çok önemli fırsatlar sunuyor. Yakında programlarımız da çeşitlenecek. Öğrencilerimize yeni programlar da sunmaya başlayacağız.”

‘ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM’

LCI Eğitim CEO’su Claude Marchand ise Beykoz Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İçinden geçtiğimiz zor koşullar altında, hem Beykoz Üniversitesi’nin, hem de LCI Eğitim’in eğitim altyapıları ortak bir paydada, aynı kültür ve değerlerin ışığında buluştu” dedi. Oluşturulan program alanında çalışmak isteyen öğrenciler ve kurumlar için sağlanan üst düzey eğitim ve çalışma gücünün faydalarından söz eden Marchand, uluslararası standartlarda bir eğitimin gerçekleşeceğini de vurguladı.