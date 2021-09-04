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Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Mobilyadan 1 yılda 1 milyon lira

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Mobilyadan 1 yılda 1 milyon lira

Masa, sıra gibi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro sağlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde de üretimlerine devam ediyor.

Adeta fabrika gibi çalışarak okullara sıra, masa, sandalye, öğretmen masası, yemek masası gibi mobilya malzemeleri üreten lise, kentin bu anlamda dışarıya bağımlılığını da ortadan kaldırıyor. Lisede üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine katkıda bulunan öğrenciler, üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul müdürü Erhan Subaşı, “Okulların sıra ve masa siparişlerini karşılamak için yoğun çalışıyoruz. Okulun döner sermaye işletmesinde 96 öğrenci çalışıyor. Okulumuzda sıra, masa, ranza, sandalye ve metal askılık gibi birçok ürün üretiliyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün gönderdiği 2 bin 500 yeni model sıranın montajını yaptık. Burada döner sermayede 1 milyon liraya yakın ciromuz bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere, özel sektöre burada ürünler üretilip satılmaktadır. Öğrencilerimiz gelen siparişe göre günde 130-140 takım sırayı üretime hazır hale getiriyor. Öğrencilerimize de aylık olarak asgari ücret miktarında ücret verilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede aile bütçesine katkı sağlıyor" dedi.

Öğrencilerden Uğur Saygı da lisenin mobilya bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Günde 130 takım sıra ve masa montajını yapıyoruz. Okulların açılmasına az kaldı. Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Burada üretilen sıra ve masalar ilk ve ortaokullara gönderiliyor" dedi.

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