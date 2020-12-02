Mobilya Ve Dekorasyon (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mobilya ve dekorasyon bölümü temelde önlisans programı olmaktadır. Bu bölümde mobilya sektörü be bu sektörde kullanılan malzemelerden bahsedilmektedir.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Nedir?

Günümüzde mobilya ve dekorasyon bölümü, her türlü mobilya ve ya dekorasyona yarar sağlayacak ürünlerin; tasarımları, planlama ve de üretim teknolojilerinin üzerine hakimiyeti olan, bütün süreçlerin takiplerini gerçekleştirecek ve de olası sorunlara çözümler üretebilecek kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir bölümdür.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Mobilya ve dekorasyon bölümü üniversitelerde Meslek Yüksekokulu bünyelerinde eğitimi verilmekte olan toplamda 2 yıllık önlisans programıdır.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Sık sık tercih listelerinde yer alan mobilya ve dekorasyon bölümü üzerine eğitim almayı isteyen tekniker adayları aşağıdaki dersleri alırlar. Bunlar;

Tasarı Geometri,

Ağaç Malzeme Teknolojisi,

Temel Mobilya Tasarımı,

Mobilya Üretiminde Temel İşlemler,

Ahşap Yüzey Süslemeciliği,

Ağaç İşleme Teknikleri,

Bilgisayar Destekli Tasarım,

Klasik Mobilya Tasarımı,

Masif Mobilya Tasarımı,

Tutkallar ve de Tutkallama Teknikleri,

Konut Mekan Tasarımı,

İşyeri Mekan Tasarımı ve de

Seri Üretim Teknikleri geneli pratik olan bilgiye dayalı bu dersleri toplam 4 yarıyıllık eğitim sürelerinin içinde başarı ile tamamlamak ile yükümlülerdir.

Bu dersleri başarı ile tamamladıkları zaman Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Önlisans Diplomasını da elde etme hakkı kazanırlar. Bu kişiler diplomalarını 2 yıllık olan önlisans seviyesinden isterlerse 4 yıllık olan lisans seviyesine taşıyabilirler. Bu amaç ile isteyen mezun kişiler Dikey Geçiş Sınavı’na girip elde ettikleri puanlar sonucunda; Orman Endüstri Mühendisliği ve İç Mimari ve Çevre Tasarımı adlı bölümlere geçiş yapabilirler.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

Mobilya ve dekorasyon bölümü bulunan üniversiteler aşağıdaki gibidir. Bu üniversiteler;

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları, genelde mobilya ve dekorasyon malzemesinin tasarımından pazarlanmasına kadar her türlü süreçte bilgi sahibi olurlar. Mobilya ve dekorasyon bölümü mezunları farklı kurum ve ya kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunlarının görevleri genel olarak aşağıdaki gibidir.

Endüstri ürünlerinin tasarımcısı tarafından hazırlanmakta olan tasarım ve ya üretim projesini incelerler.

Üretimde çalışacak olan elemanların niteliklerini ve de sayılarını belirler.

Çalışmaların yapılan genel planlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Yapılacak olan eşyaların projesini çizer ya da proje hazırsa inceleyerek gereken değişiklikleri yapar.

Üretim için gereken malzeme listesini çıkarır ve de maliyet hesaplarını hazırlayıp malzemeleri sipariş verirler.

Eşyaların modeline bakılarak yapılacak parçaları belirlerler ve önceden de hazır hale getirtirler.

Ahşap malzemeleri keserek, yontarak ya da oyarak parçaları yaptırırlar.

Parçaları, projeye uygun olacak bir şekilde birleştirerek, var olan pürüzlerini düzelttirir ve de cilalatıp, aksesuarlarının takılmasını sağlarlar.

Çevresindeki sanayi kuruluşları ve ya sanayi işletmeleri izleyerek teknolojik olan gelişmelerden haberdar olmaya dikkat ederler.

Kullanılan alet ve ekipmanların bakımlarını ve onarımlarını yaptırırlar.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Günümüz koşullarında mobilya ve dekorasyon mezunu olan teknikerler, kariyerlerine üretim ve ya pazarlama odaklı pek çok alanda devam edebilirler.

Bu iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Mobilya Üretim Fabrikaları,

Dekorasyon Markaları,

İç Mimari Ofisleri,

Mobilya ve de Dekorasyon Satış Mağazaları,

Prefabrik Konut Üretim Tesisleri,

Kereste Üretim Tesisleri olmak üzere pek çok mobilya temasına sahip kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Bütün bunlara ek olarak bu bölümden mezun olan kişiler Orman Bakanlığına bağlı bulunan çeşitli kurumlarda da çalışabilirler. Mobilya ve dekorasyon bölümü mezunları, devlet kurumlarında istihdam kazanabilmek amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan elde edilecek olan puan belirleyici olur.