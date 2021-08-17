Mobilizasyon nedir, nasıl yapılır? Mobilizasyon teorisi ve teknikleri..

Mobilizasyon, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıyı gidermek, eklemde hareket kısıtlılığını düzeltmek, amacıyla alanında eğitimli olan fizyoterapistlerce uygulanan bir terapi yöntemidir.

Mobilizasyon Nedir?

Fizyoterapi yöntemlerinden biri olan mobilizasyon; Çeşitli el hareketleri veya yardımcı cihazlarla doku genişleme kabiliyetini geliştirme, eklem kompleksinin hareket aralığını artırma, yumuşak dokuları harekete geçirme veya manipüle etme, kas fonksiyonunu iyileştirme, ağrıyı yönetme, azaltma gibi etkileri olan bir manuel terapi uygulamasıdır. doku şişmesi, iltihaplanma ve trafik kısıtlaması. Mobilizasyon, fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen pratik bir prosedürdür.

Mobilizasyon prosedürleri, vücudun çeşitli bölgelerinin pasif hareketlerini, kasların gerilmesini, eklemlerin farklı hızlarda ve farklı yönlerde hareket ettirilmesini ya da terapistin direncine karşı zindeliği yeniden kazanmak için vücudun belirli kısımlarını hareket ettirmeyi içeren bir terapi yöntemidir.

Mobilizasyon Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Vücuttaki eklemler; travma, stres, kötü duruş, tekrarlayan hareketler veya yaşa bağlı aşınma ve yıpranmanın bir sonucu olarak tahriş olabilir, şişebilir veya yanlış hizalanabilir. Bu meydana geldiğinde eklem düzgün hareket etmeyebilir, sertleşebilir veya ağrılı hale gelebilir. Kaslar, tendonlar ve bağlar gibi kompakt yapılar, hasar görmüş bir eklemi desteklemeye ve stabilize etmeye çalışırken hasar görebilir veya gerilebilir. Bu durumlar kas zayıflığına, çevre yapılardaki sinirlerin sıkışmasına ve hatta sinir hasarına neden olabilir.

Mobilizasyon Teknikleri

Mobilizasyon vücudun çeşitli yerlerinde ve eklemlerinde kullanılan manuel bir terapi tekniğidir. Spesifik tip, boyut, hız, sıcaklık, tedavi hedefi ve bireyin benzersiz anatomisi, hangi mobilizasyon türlerinin uygulanacağı konusunda ipuçları sağlar. Genel olarak her türlü seferberliğin etkileri; ağrıyı azaltın, hareket aralığını arttırır ve eklem hareketliliğini iyileştirir.

Sinir Mobilizasyonu

Sinir mobilizasyonu, kalıcı sinir ağrısı için kişiselleştirilmiş, çok modlu bir tedavi programının parçası olarak kullanılabilen bir tedavi yaklaşımıdır. Sinir mobilizasyonu, farmakolojik olmayan terapötik müdahaleler olarak kabul edilir ve tıp camiası tarafından kabul edilir. Bunun nedeni ekonomik, basit ve çok sınırlı yan etkilere sahip olmasıdır.

Skapular Mobilizasyon (Omuz Mobilizasyonu)

Omuz eklemleri iki kemik arasında bir bağlantı sağlar ve kıkırdak ile yastıklanır. Yaralanmalar ve yaşlılıkla birlikte kıkırdak yıpranır ve kaçınılmaz olarak parçalanır. Omuz mobilizasyonu, omuz eklemlerini çevreleyen kıkırdağı onarmak için gerekli olan uygun kasların çalıştırılmasıyla gerçekleştirilebilir. Benzersiz anatomi ve omuzu çevreleyen hassas kaslar, yüksek yaralanma olasılığının temel faktörleri. Bu nedenle çevrede ara sıra veya sık sık kesintiler yaşanabilir. Bununla birlikte, ağrı ve sertlik gibi semptomların gelişimi, donmuş omuz olarak bilinen bir durumla ilişkilidir. Genellikle donmuş omuz yavaş yavaş gelişir ve hareketsiz hale gelmesine neden olur.

Ayak Bileği Mobilizasyonu

Ayak bileği burkulmaları, tekrarlayan yaralanmalarla en yaygın spor yaralanmaları olarak kabul edilir ve sıklıkla kalıcı semptomlara neden olur. Basketbol ve futbol gibi yüksek kesme kuvveti ve çeviklik gerektiren sporlar, ilk ayak bileği yaralanmasından sonra kişinin antrenman yapma ve spora devam etme yeteneğini olumsuz yönde etkileyen yüksek derecede kronik dengesizlik ile karakterize edilir.

Patellar Mobilizasyon (Diz Kapağı Mobilizasyonu)

Diz mobilizasyonu veya diz kapağının mobilizasyonu, diz osteoartriti de dahil olmak üzere çeşitli diz rahatsızlıkları olan kişiler için faydalı olabilir. Ayrıca postoperatif mobilizasyon rehabilitasyon amaçlı kullanılabilir. Konuyla ilgili çeşitli çalışmalar, diz eklemi patolojilerinin tedavisinde diz mobilizasyonunun etkinliğini kanıtlamıştır.