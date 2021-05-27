Mobilite Nedir? İş Dünyasında Mobilite Ne Anlama Gelir?

Üretim piyasasında yer alan iş kolları genel olarak beyaz yaka ve mavi yaka olarak sınıflandırılır. Mavi yaka, beden gücü ile çalışılan ve üretim yapan, beyaz yaka ise, zihin gücü ile masa başında görev yapan kişiler için kullanılıyor. Bu kişilerin ise, hangi masada çalışması gerektiği de mobilite çalışma yaklaşımını ortaya çıkarıyor.

Mobilite Nedir?

Mobilite, şirket çalışanlarının işlerini bilgisayar, akıllı tablet, telefon gibi cihazlar üzerinden iş için geliştirilmiş farklı yazılımlar ve mobil uygulamaları kullanarak ofise gitmeden de işlerini yapabilmeleri için geliştirilmiş bir çalışma sistemidir.

Özellikle de pandemi sürecinde pek çok çalışan iş yerine gitmeden evde çalışmak zorunda kaldı. Bu nedenle de mobilite kavramı günümüzde daha çok önem kazandı ve pek çok iş için evden çalışma sistemi uygulanmaya başlandı.

Mobilite ile çalışma sistemine müşterilere yapılacak sunumların ya da toplantıların internet ortamında yapılması, öğrencilerin uzaktan eğitim alması gibi durumlar da dahildir. Bu çalışma sisteminin kullanılabilmesi için en önemli unsur, mobil cihaz kullanımının yaygınlaşmasıdır.

İş Dünyasında Mobilite Ne Anlama Gelir?

Tam mobilite sistemi, işçinin ya da çalışanın tamamen ofis dışında ve ofise gelmeden mobil cihazlar aracılığı ile çalıştığı bir sistemdir. Yarı mobilite sistemi ise, zaman zaman iş yerine gidildiği ama işin önemli bir kısmını çalışanın istediği yerde tamamladığı bir çalışma sistemdir. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde pek çok iş yeri bu tarz bir çalışma prensibi ile işleri yürütülüyor.

Mobilite çalışma sistemi tartışmalı bir sistem olsa da genellikle başarılı sonuçlar verdiği görülüyor. Uzun zamandan beri pek çok şirket çalışma prensibini değiştirerek mobilite sistemine geçiş yapıyor. Bu sistem ile şirket, çalışanlarına yeni cihazlar satın alıyor ve sistem kurulumu için yeni yazılımlar ve mobil uygulamalar geliştiriyor. Bu sayede ofise giderek çalışmanın yerini evden ya da uzaktan çalışma almaya başlıyor.