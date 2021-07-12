Mobil okulla tarlada telafi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının tarlada eğitim alabileceği ‘Mobil Okul’ projesinin pilot uygulamasının tamamlandığını duyurdu.
Selçuk, sosyal medya hesabından yakında ülke genelinde uygulanacak olan projeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:
“Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.
Cevabımız: Evet.
İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.
Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız...”
Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 12, 2021
Cevabımız: Evet.
İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.
Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız... pic.twitter.com/L4kqvb0qOc