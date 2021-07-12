MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMobil okulla tarlada telafi
GeriEğitim Mobil okulla tarlada telafi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.07.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Mobil okulla tarlada telafi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobil okulla tarlada telafi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının tarlada eğitim alabileceği ‘Mobil Okul’ projesinin pilot uygulamasının tamamlandığını duyurdu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yakında ülke genelinde uygulanacak olan projeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.

Cevabımız: Evet.

İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.

Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız...”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi