Mobil okulla tarlada telafi

Selçuk, sosyal medya hesabından yakında ülke genelinde uygulanacak olan projeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.

Cevabımız: Evet.

İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.

Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız...”