Mobbing ne demek ve mobbing davası nedir? Mobbing davası nasıl ve nereye açılır

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Birçok birey belki de isminin Mobbing olduğunu bilmeden gerek günlük hayatta gerekse iş yerinde psikolojik tacize maruz kalmış olabilir. Verilen bu rahatsızlık, psikolojik şiddet ve terörü engellemek için huzuru sağlamak amacıyla insanlar dava açmak zorunda kalmış bile olabilir.

Mobbing Ne Demektir?

Mobbing kelimesinin Türkçe karşılığı bez diri demektir. Bir grup insan başka grup insana ya da sadece tek bir kişiye sosyal olarak kabadayılık yapabilir. Bu kabadayılık yıldırma protestosu olarak tanımlanır ve psikolojik şiddete girer. İşte kişi ya da grupları rahatsız eden, huzursuz eden bu duruma Mobbing bir diğer ismiyle bez diri denmektedir.

Bu duruma iş yaşamında oldukça sıklıkla karşılaşılır. Çalışanlar bu durumu psikolojik taciz olarak adlandırır. Bu işlem belirli bir süre sistematik olarak devam eder. Olaydaki amaç ise olaya maruz kalanları yıldırmaktır. Olay başarılı olduğunda maruz kalan kişi işten ve iş yerinden uzaklaşmak zorunda kalacaktır.

Mobbing mağdurlara çeşitli psikolojik zararlar vermektedir. Kişilik değerlerine hakaret edilmekte ve mesleki durumları, sosyal ilişkileri hatta fiziksel sağlıkları bile olumsuz etkilenmektedir.

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Mobbing olayını gerçekleştiren kişiler genelde kasıtlı, olumsuz turum ve davranış sergileyerek kötü niyetli olarak bilinir.

Mobbing Davası Nedir?

Mobbing mağduru olan çalışanlar iş yerine ya da patronuna dava açabilir. Çünkü iş veren işçisine eşit davranmak zorundadır. İşveren çalışanına sürekli sistematik bir şekilde yıldırmak amaçlı olumsuz davranışlarda bulunduğunda bu eşitlik bozulmuş sayılır. Eşit davranma borcu ihlal edilir. Bu durumda mağdur haklarını talep etmek için hem tazminat davası hem de psikolojik şiddet davası açabilir. Açılan bu dava ise Mobbing davası olarak hukuk sisteminde isimlendirilir.

Mobbing Davası Nasıl ve Nereye Açılır?

Mobbing davası açmak için mağdurlar elbette ki alanında uzman bir avukattan yardım ve destek alabilir. Hukukta bu davalar iş mahkemelerine açılmaktadır. Fakat iş mahkemeleri her yerde bulunmamaktadır. Bulunmadığı taktirde de Mobbing davası iş mahkemesi gerekçesiyle asliye hukuk mahkemelerinde açılabilmektedir.

Öncelikle Mobbing davası açabilmek için mağdur Mobbing olayının uygulandığını iddia ettiği iş verenin ya da kişinin ikametgahının yer aldığı mahkemeye gitmelidir. Bunun yanında iş yerinin ikametgahının bağlı olduğu iş mahkemesine de gidebilmektedir. Aynı zamanda davanın açılması için eylemin suç teşkil etmesi gerekmektedir.

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Bu davada iş mahkemesine hitap şeklinde bir dilekçe yazılmasıyla ilk adım atılacaktır. Dilekçede ise Mobbing olan davranışlar uygulamalarıyla beraber anlatılmalı ve hatta örnekler verilmelidir. Yaşanılan Mobbing süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiler de verilmelidir.

Mobbing davasının açılmasında olayın ispat edilmesi de büyük önem ve artı arz etmektedir. Bu yüzden ilgili dilekçede görgü tanığı belirtilmektedir. Örneğin aynı iş yerinde çalışan ve aynı olaylara maruz kalan çalışanlar tanıklık konusunda birbirine destek verebilir.

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Bununla beraber kamera kayıtları, yazışmalar, ses kayıtları, mesaj içerikleri gibi delil teşkil eden belgeler mahkemeye mutlaka sunulmalıdır. Tüm bu bilgiler ilgili dava dilekçesinde yer alabilir.

Bu dava aynı zamanda mağdur olan kişiye hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilmesinde de fırsat vermektedir. İlgili dilekçe ilgili mahkemeye verildikten sonra mahkemenin kabul etmesi doğrultusunda dava açılmış olur. Karşı tarafa bu davanın bilgisi bir dilekçe eşliğinde verilir. Mahkeme tarihi belli olduktan sonra ilgili saatte tarafların mahkeme salonunda bulunması istenir.

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Mobbing davasında dilekçenin doğru ifadeyle yazılması, doğru mahkemeye başvurulması, sürecin hızlı ve tatminkar bir şekilde ilerleyebilmesi için alanında uzman bir avukatla çalışılması önerilmektedir.