Moa Kuşu Nedir, Nerede Yaşadı Ve Nesli Neden Tükendi? Moaların Özellikleri

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Milyonlarca yıl önce yaşamış olan ve ardından nesli tükenmiş hayvan türleri arasında moa kuşu gelir. Özellikle ortaya çıkarılan kalıntılar ile beraber oldukça farklı ve özel bir kuş türü olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyanın belirli bölgelerinde yaşamını sürdürmüş olan ve hala ilgi çeken özel kuş türleri arasında gelmektedir.

Moa Kuşu Nedir?

Dinornithiformes olarak da bilinen moa kuşu, bu familyadan gelmiş olan nesli tükenmiş 9 farklı kuş türü içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda koşucu bir kuş olduğunu ifade etmek mümkündür. Yaklaşık olarak 7 milyon yıl kadar yaşadıktan sonra nesli tükenmiş olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Özellikle boyları 3 metreyi aşacak boyutlara sahip iken, bu doğrultuda oldukça hızlı hayvanlar olarak da ön plana çıkıyorlar. Ancak en küçükleri hindiden daha iri değildi. Bu bağlamda boyutları bulunduğu bölge itibariyle değişkenlik gösteren hayvan çeşitleri arasında gelmektedir. Günümüzde hala yaşamış oldukları bölge üzerinden iskelet kalıntıları çıkarılan hayvanlar arasında bulunmaktadır.

Moa Kuşu Nerede Yaşadı?

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Moa kuşu nesli tükenmiş olan en özel hayvan türleri içerisinde öne çıkıyor. Özellikle boyutları ve koşucu hayvan olmalı ile beraber merak eden hayvan türleri içerisinde bulunmaktadır. Yaşamış oldukları bölge üzerinden bakıldığı vakit ise Yeni Zelanda öne çıkıyor. Daha detaylı şekilde Yeni Zelanda'nın ormanlık alanlarında ve ovalarında yaşayan bir hayvan türüydü. Yaklaşık olarak 7 milyon yıl kadar yaşamış bir hayvan olarak ön plana çıkıyor. Oldukça uzun yıllar yaşamış olmaları ile beraber, yaşadıkları bölge üzerinde baskın hayvan türleri içerisinde geliyor. Uçmayan bir kuş türü olmasının yanı sıra, oldukça etkili ve hızlı koşucu hayvan türleri içerisinde bulunmaktadır. Genelde sık ormanlık alanların iç kısımlarında ya da ova kenarlarında yaşamını sürdürmüş bir kuş türüdür.

Moa Kuşu Nesli Neden Tükendi?

Moa kuşları hem devekuşuna hem de hindiye benzer bir yapıya sahip hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Bu konuda merak edilen durumlar içerisinde ise moa kuşlarının nesli neden tükendiği geliyor. Yapılan araştırmalar ve incelemeler ile beraber ortaya çıkarılan iki farklı sebep bulunmaktadır. Bunlardan biri bölgedeki diğer yırtıcılar ya da bölgede yaşamını sürdüren insanlar tarafından avlanmaları üzerine öne çıkmaktadır. Aynı zamanda ortam koşullarının ve alanlarının küçülmesi ile beraber mua kuşlarının nesli tükendiği düşünüyor. Oldukça hızlı bir şekilde yaşam alanlarının küçülmesi üzerinden, yaklaşık olarak M.S. 1450’li yıllarda neslinin tükendiği düşünülmektedir.

Moaların Özellikleri

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Farklı ve özel bir kuş türü olması ile beraber moa kuşların birçok değişik özellikleri ön plana çıkıyor.

- Moa kuşları uçamayan bir kuş türüdür.

- Aynı zamanda oldukça hızlı ve etkili koşan hayvan türleridir.

- Boyları uzun, bacakları güçlü ve aynı güce sahip gagaları vardı.

- Böylelikle bazı türlerinin boyları 240 kilograma kadar geliyordu.

- Boyları ise 3,5 metre fazlaya ulaşabilmektedir.

- Bazı moa kuşu türleri en küçük yapıları ile hindiye benzer.

- Yeni Zelanda'nın ormanlarında ve ovalarında yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

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Bu şekilde özellikleri ile beraber moa kuşları nesli tükenmiş hayvan türleri içerisinde gelir. Günümüzde ise özellikle iskelet kalıntıları üzerinden önemli bilgiler sağlanmış hayvan türlerinden biridir.