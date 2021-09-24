Moa Kuşu Nedir, Nerede Yaşadı Ve Nesli Neden Tükendi? Moaların Özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Moa Kuşu Nedir, Nerede Yaşadı Ve Nesli Neden Tükendi? Moaların Özellikleri

Moa Kuşu Nedir, Nerede Yaşadı Ve Nesli Neden Tükendi Moaların Özellikleri

Nesli tükenmiş olan günümüzde birçok farklı hayvan türü bulunmaktadır. Her geçen zaman dünyanın farklı yerlerinde bu hayvanların kalıntıları gün yüzüne çıkarılır. Özellikle moa kuşu merak edilen ve internetten de araştırılan nesli tükenmiş hayvanlar içerisinde yer alıyor. Peki, moa kuşu nedir, nerede yaşadı ve nesli neden tükendi? Moaların özellikleri üzerine merak edilen bilgileri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Milyonlarca yıl önce yaşamış olan ve ardından nesli tükenmiş hayvan türleri arasında moa kuşu gelir. Özellikle ortaya çıkarılan kalıntılar ile beraber oldukça farklı ve özel bir kuş türü olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyanın belirli bölgelerinde yaşamını sürdürmüş olan ve hala ilgi çeken özel kuş türleri arasında gelmektedir. 

 Moa Kuşu Nedir? 

 Dinornithiformes olarak da bilinen moa kuşu, bu familyadan gelmiş olan nesli tükenmiş 9 farklı kuş türü içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda koşucu bir kuş olduğunu ifade etmek mümkündür. Yaklaşık olarak 7 milyon yıl kadar yaşadıktan sonra nesli tükenmiş olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Özellikle boyları 3 metreyi aşacak boyutlara sahip iken, bu doğrultuda oldukça hızlı hayvanlar olarak da ön plana çıkıyorlar. Ancak en küçükleri hindiden daha iri değildi. Bu bağlamda boyutları bulunduğu bölge itibariyle değişkenlik gösteren hayvan çeşitleri arasında gelmektedir. Günümüzde hala yaşamış oldukları bölge üzerinden iskelet kalıntıları çıkarılan hayvanlar arasında bulunmaktadır. 

 Moa Kuşu Nerede Yaşadı? 

Haberin Devamı

 Moa kuşu nesli tükenmiş olan en özel hayvan türleri içerisinde öne çıkıyor. Özellikle boyutları ve koşucu hayvan olmalı ile beraber merak eden hayvan türleri içerisinde bulunmaktadır. Yaşamış oldukları bölge üzerinden bakıldığı vakit ise Yeni Zelanda öne çıkıyor. Daha detaylı şekilde Yeni Zelanda'nın ormanlık alanlarında ve ovalarında yaşayan bir hayvan türüydü. Yaklaşık olarak 7 milyon yıl kadar yaşamış bir hayvan olarak ön plana çıkıyor. Oldukça uzun yıllar yaşamış olmaları ile beraber, yaşadıkları bölge üzerinde baskın hayvan türleri içerisinde geliyor. Uçmayan bir kuş türü olmasının yanı sıra, oldukça etkili ve hızlı koşucu hayvan türleri içerisinde bulunmaktadır. Genelde sık ormanlık alanların iç kısımlarında ya da ova kenarlarında yaşamını sürdürmüş bir kuş türüdür. 

 Moa Kuşu Nesli Neden Tükendi? 

 Moa kuşları hem devekuşuna hem de hindiye benzer bir yapıya sahip hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Bu konuda merak edilen durumlar içerisinde ise moa kuşlarının nesli neden tükendiği geliyor. Yapılan araştırmalar ve incelemeler ile beraber ortaya çıkarılan iki farklı sebep bulunmaktadır. Bunlardan biri bölgedeki diğer yırtıcılar ya da bölgede yaşamını sürdüren insanlar tarafından avlanmaları üzerine öne çıkmaktadır. Aynı zamanda ortam koşullarının ve alanlarının küçülmesi ile beraber mua kuşlarının nesli tükendiği düşünüyor. Oldukça hızlı bir şekilde yaşam alanlarının küçülmesi üzerinden, yaklaşık olarak M.S. 1450’li yıllarda neslinin tükendiği düşünülmektedir. 

 Moaların Özellikleri 

Haberin Devamı

 Farklı ve özel bir kuş türü olması ile beraber moa kuşların birçok değişik özellikleri ön plana çıkıyor. 

 - Moa kuşları uçamayan bir kuş türüdür.

 - Aynı zamanda oldukça hızlı ve etkili koşan hayvan türleridir.

 - Boyları uzun, bacakları güçlü ve aynı güce sahip gagaları vardı.

 - Böylelikle bazı türlerinin boyları 240 kilograma kadar geliyordu.

 - Boyları ise 3,5 metre fazlaya ulaşabilmektedir.

 - Bazı moa kuşu türleri en küçük yapıları ile hindiye benzer.

 - Yeni Zelanda'nın ormanlarında ve ovalarında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Haberin Devamı

 Bu şekilde özellikleri ile beraber moa kuşları nesli tükenmiş hayvan türleri içerisinde gelir. Günümüzde ise özellikle iskelet kalıntıları üzerinden önemli bilgiler sağlanmış hayvan türlerinden biridir.

Haberle ilgili daha fazlası: