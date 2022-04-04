Mn Sembolü Hangi Element? Mn Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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MN sembolü, mangan veya manganez elementine ait olarak bilinmektedir. Atom numarası 25 olan elementin de manganez olduğunu söylemek mümkündür.

MN Sembolü Hangi Element?

Periyodik tabloda yer alan elementler farklı elementler farklı sembollerle gösterilmektedir. MN sembolü manganez elementini ifade etmek için kullanılmaktadır. MN sembolü, atom numarası 25 olan element olarak da bilinmektedir.

Mn sembolü, periyodik cetvelde yer alan en renkli elementlerden birisi olarak ifade edilebilir. Mn olarak da bilinmekte olan mangan elementi, saf haliyle oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğu için kullanımı fazla tercih edilmemektedir.

MN Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi ve Yükseltgenme Basamağı

MN elementinin adı mangan veya manganez olarak ifade edilebilir. Mangan geçiş metali olarak bilinmekte olan bir element olarak ifade edilebilir. Metal bir renge sahip olan MN elementi aynı zamanda griye de yakın bir renge sahiptir.

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MN elementi, çeliğin dayanımını geliştiren bir alaşım elementi olarak da ifade edilebilir. Manganezin elektron dizilimi 3d5 4s2 olarak bilinmektedir. Mangenez elementi bileşiklerinde (+2), (+3), (+4), (+6) ve (+7) yükseltgenme basamaklarında bulunabilmektedir.