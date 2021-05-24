MMS nedir ve ne işe yarar? MMS açılımı ve kullanımı

MMS, cep telefonlarında mesajlaşma, resim, video ve ses gibi çoklu ortam dosyalarının eklenerek gönderildiği bir programdır.

MMS Nedir?

MMS yani Multimedya Messaging Service, genellikle çoklu ortam mesajlaşma servisi olarak da biliniyor. Multimedya mesajı olarak bilinen resim, video ve ses gibi dosyalar cep telefonlarından ortam dosyası halinde gönderilebilir. MMS için de operatörlerin desteği gerekebilir. Bunun için de cep telefonu operatörleri aracılığı ile MMS ayarları doğru bir şekilde kaydedilmelidir.

Cep telefonundan MMS ayarları kaydedildikten sonra MMS servisi doğru bir şekilde kullanılabilir. Cep telefonlarında kullanılan SMS yani kısa mesajda yalnızca yazılı mesajlar gönderilmektedir. MMS, multimedya mesajlarında SMS'ten farklı olarak kısa videolar ve resimler de gönderilebilir. Bunun yanı sıra MMS ücretleri operatörlere bağlı olarak farklı şekilde belirlenir.

MMS Ne İşe Yarar?

MMS yani Multimedia Messaging Service sayesinde cep telefonlarından video, resim ve ses gibi dosyalar gönderiliyor. MMS ile düz yazı niteliğinde mesajlar çok fazla gönderilmez. MMS ile birlikte resimler ve benzeri çoklu ortam dosyaları gönderilebiliyor. Bunun için MMS destekli cep telefonları olması gerekiyor. Her operatörlerden MMS ayarlarının da doğru şekilde yapılması gerekir

MMS Açılımı ve Kullanımı

Cep telefonlarında bulunan MMS Multimedia Messaging Service yani çoklu ortam mesajlaşma servisi olarak biliniyor. Cep telefonu operatörleri tarafından farklı fiyat tarifeleri olan MMS sayesinde video, resim, ses ve görüntü gibi çoklu ortam dosyaları eklenebilir. Bu sayede MMS de farklı fiyat tarifeleri söz konusu olabilir.

Operatörlere göre MMS servisi ücreti standart SMS ücretlerinden daha farklı olabilir. Telefon operatörleri MMS ücretini belirlerken kullanım koşulları da farklılık gösterebilir. Bazı operatörlerden diğer operatörlere MMS göndermek de mümkün olmayabiliyor. Geçmiş yıllarda çok sık kullanılan MMS yöntemi günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. Özellikle akıllı telefonların kullanılmalarının yaygınlaşması sonucu MMS'e olan ilgi de çok azalmaktadır.