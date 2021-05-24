MKK nedir? Görevleri nelerdir? MKK'nın ortakları ve üyeleri

MKK ekonomik anlamda en etkili kuruluşlardan bir tanesidir. Başta hazine bonosu olmak üzere pek çok alım ve satım işleminin elektronik ortama geçişini sağlayan kuruluşa MKK denilmektedir.

MKK Nedir?

MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) genellikle hazine bonosu başta olmak üzere birbirinden çok alım ve satım işleminin dijital ortamda yapılmasını sağlayan önemli bir kuruluş olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle tüzel kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna da giriş yapılarak bankalardaki tüm yatırım bilgileri de öğrenilebilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu hem tüzel kişilere hem de gerçek kişilere hizmet veren bir kurumdur. Buradaki tüm hisse senetleri de kayıt altında tutulmaktadır. Merkezi takas kuruluşları, yatırımcı ve ihracatçı kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşlarına üye olabiliyorlar.

MKK Borsa İstanbul Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası ve Kitle Planlaması Platformlarında da aktif olarak hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Merkezi Kayıt Sisteminde kitle fonlaması sistemi ile birlikte fonları yeterince toplayan pek çok projenin kaydı oluşturulabilir. MKK ekonomik sektör için de oldukça önemlidir.

MKK Görevleri Nelerdir?

Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye piyasası içerisinde bulunan tüm araçları dijital ortama aktarır. Bunun yanı sıra hak sahipleri ve kuruluş üyeleri de yatırımlar konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilir. MKK tarafından borsada yapılan tüm işlemler netleştirilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu genel olarak hak sahiplerinin mevcut bilgilerini korumakla yükümlüdürler. Bu bilgiler asla başka bir kişi ve ya başka bir kuruluş ile paylaşılmaz. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yatırımcı koruma fonuna ilişkin gerekli düzenlemeler de yapılır. Ayrıca bu şekilde idari işlemler gerçekleştirilir. Özellikle tasfiye edilmesine karar verilen kurumların tasfiyesi de mevzuata uygun olarak yapılır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun görevleri de bu şekildedir.

MKK'nın Ortakları ve Üyeleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından özellikle merkezi saklama hizmeti de veriliyor. Bu ise sermaye piyasasının tüm araçları da hak sahibi kişiler ile yatırımcılar arasında olurken bu transfer ise üyeler tarafından gerçekleştirilir. Merkezi Kayıt Kuruluşunun yapısı ve ortakları arasında TSPB ve Takasbank bulunmaktadır. Ayrıca Borsa İstanbul da MKK'nin ortakları arasında gösterilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri arasında TCMB ve yatırımcı kuruluşlar yer alır. Ayrıca işlem süresince taraf olanlar, ihracatçı kuruluşlar, yatırımcı kuruluşlar ve diğer kuruluşlar da Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri arasında yer alır. Ayrıca YMSK (yabancı merkezi saklama kuruluşları) ve merkezi takas kuruluşları da Merkezi Kayıt Kuruluşları arasında bulunuyor.

MKK Ne İş Yapar?

MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu borsada nakit işlemlerde aracılık yapar. Bunun yanı sıra netleştirme de gerçekleşir. MKK genel hatları ile Türkiye'nin de merkezi saklama kuruluşu olarak bilinmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesini sağlar. Bunun yanı sıra tüm bu durumlara ilişkin hakların kullanımı konusunda da hizmet verilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayıtların gizliliği de korunur. Ayrıca bu sistemlerin güvenli ve doğru bir şekilde çalışması da sağlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşları tarafından tüm kayıtların mevzuata uygun bir şekilde kayıt altında tutulması da çok önem taşımaktadır.

MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sermaye piyasası tarafından verilen tüm görev ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemlerin doğru bir şekilde yapılması gerekir. MKK tarafından ekonomik kalkınmanın sağlanacağı tüm alanlarda borsa ve fonlara dair işlemler de mevzuata uygun olarak yapılır.