Mızrak Çuvala Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mızrak çuvala sığmaz atasözü, ister küçük olsun ister büyük olsun, aşikar olan şeylerin gizlenemeyeceği anlamına gelmektedir.

Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı şeyler apaçık ortadadır, herkesin gözü önündedir ve herkesçe bilinir. Nasıl ki uzun bir mızrak bir çuvalda saklanamazsa, bu bilinen şeylerin de üstü örtülemez, gizlenemez. Bazı gerçekler tamamen ortadadır ve üzeri örtülerek bu gerçeklerin yokmuş gibi gösterilmesi de imkansızdır.

Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne yaparsan yap bunu herkesin öğrenmesini engelleyemezsin, çünkü mızrak çuvala sığmaz!