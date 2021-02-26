Mızrak Çuvala Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı atasözleri o kadar derin anlamlar içerir ki, bu atasözlerini anlayabilmek için önce şöyle bir durup düşünmemiz gerekir. Aynı zamanda bu atasözleri hem gerçek anlamında, hem de mecaz anlamında da kullanılabilir. İşte bu tür atasözlerinden biri de mızrak çuvala sığmaz atasözüdür. Pekii mızrak çuvala sığmaz atasözü ne gibi anlamlar içerir? Eğer mızrak çuvala sığmaz atasözünü bir cümle içinde kullanmak isterse, nasıl bir cümlenin içine yerleştirebiliriz? İşte bu atasözü ile ilgili olarak öğrenmeniz ve bilmeniz gerekenler.
Mızrak çuvala sığmaz atasözü, ister küçük olsun ister büyük olsun, aşikar olan şeylerin gizlenemeyeceği anlamına gelmektedir.
Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bazı şeyler apaçık ortadadır, herkesin gözü önündedir ve herkesçe bilinir. Nasıl ki uzun bir mızrak bir çuvalda saklanamazsa, bu bilinen şeylerin de üstü örtülemez, gizlenemez. Bazı gerçekler tamamen ortadadır ve üzeri örtülerek bu gerçeklerin yokmuş gibi gösterilmesi de imkansızdır.
Mızrak Çuvala Sığmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ne yaparsan yap bunu herkesin öğrenmesini engelleyemezsin, çünkü mızrak çuvala sığmaz!