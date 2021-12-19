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Mizantrop Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mizantrop Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mizantrop Ne Demek#Mizantrop
Mizantrop Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mizantrop Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Yunancadan geçmiş olan mizantrop kelimesi mizan ve anthropos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Anthropos insanlar ve insanlık anlamına gelirken, mizan, sevmeyen, hoşlanmayan, nefret eden demektir. İnsanlarla birlikte vakit geçirmekten hoşlanmayan ve toplumsal yaşamdan uzak duran kişiler mizantropist olarak nitelendirilir. Mizantropi ne demek, ne anlama gelir? Mizantropi kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Mizantropi ile hümanizm kelimeleri zıt anlamlıdır. Hümanizmde ''insan'' ve ''insanlık değerleri'' merkeze alınırken, mizantropide insanlığa ait tüm değerler dışlanır.

 Mizantropi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Mizantropi sözcüğü hem insanlardan korkmak ve çekinmek hem de nefret etmek anlamına gelir. Osmanlı döneminde bu kelimenin yerine merdümgiriz sözcüğü kullanılırdı.

 Mizantropist olarak nitelendirilen kişilere göre insanın doğasına kötülük egemendir. Onlara göre insanlığın temel değerleri ikiyüzlülük, yalan ve çıkarcılıktır. Bu nedenle toplumsal yaşamdan uzak duran mizantropistler, daha çok kendi başlarına vakit geçirmeyi severler.

 Mizantopi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK’ya göre mizantropi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İnsanlardan kötülük gelecek düşüncesiyle onlardan uzak durmak

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 İkinci Anlamı: İnsanlardan nefret etmek, insanlığın temel değerlerinin kötülük olduğuna inanmak

 Mizantropi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Son yıllarda, dünya genelinde mizantropinin artması da bireyciliğin bu kadar yayılmasında etkili oldu.

 2- Mizantropist biri olduğu için genelde evinden dışarı adımını atmıyor.

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