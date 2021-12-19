Mizantrop Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mizantrop Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mizantropi ile hümanizm kelimeleri zıt anlamlıdır. Hümanizmde ''insan'' ve ''insanlık değerleri'' merkeze alınırken, mizantropide insanlığa ait tüm değerler dışlanır.

Mizantropi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mizantropi sözcüğü hem insanlardan korkmak ve çekinmek hem de nefret etmek anlamına gelir. Osmanlı döneminde bu kelimenin yerine merdümgiriz sözcüğü kullanılırdı.

Mizantropist olarak nitelendirilen kişilere göre insanın doğasına kötülük egemendir. Onlara göre insanlığın temel değerleri ikiyüzlülük, yalan ve çıkarcılıktır. Bu nedenle toplumsal yaşamdan uzak duran mizantropistler, daha çok kendi başlarına vakit geçirmeyi severler.

Mizantopi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre mizantropi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İnsanlardan kötülük gelecek düşüncesiyle onlardan uzak durmak

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İkinci Anlamı: İnsanlardan nefret etmek, insanlığın temel değerlerinin kötülük olduğuna inanmak

Mizantropi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Son yıllarda, dünya genelinde mizantropinin artması da bireyciliğin bu kadar yayılmasında etkili oldu.

2- Mizantropist biri olduğu için genelde evinden dışarı adımını atmıyor.