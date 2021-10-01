Mizahşör ne demek? Mizahşör kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mizahşör sözcüğü Türkçede yerleşik olarak kullanılan ve mizah kelimesi üzerinden oluşmuş bir kelime şeklinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda belli bir meslek grubu üzerinden değerlendirilen bir kelime olarak ifade etmek mümkündür.

Mizahşör Ne Demek?

Mizah yapan kişilere mizahşör denmektedir. Özellikle bu işi profesyonel bir anlayışla ele alan ve gerçekleştiren kişiler adına kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Mizahşör Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mizahşör kelimesinin anlamı mizah yapan kimse biçiminde ifade edilmektedir. Gündelik yaşamda kullanılan ve halk arasında değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkıyor.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelime ‘mizah yapan kişi ya da kimse’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle birçok farklı dergi ya da birçok değişik yerde çalışan, bu işi meslek haline getirmiş kişiler üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkün.