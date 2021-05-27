Mizah nedir ve çeşitleri nelerdir? Mizah örnekleri

Mizah fikirleri şakalarla zekice anlatan kelimeler, metinler ve resimler dahil olmak üzere çeşitli türleri kapsayan edebi bir terimdir.

Mizah Nedir?

Mizahın temek amacı sizi güldürmek olsa da, kişisel ve toplumsal sorunları, çirkinliği eleştirmek ve düzeltmek, alay, kızgınlık, intikam duygularından kaçınmak için tasarlanmış bir sanattır. Mizah duygusu, hayatın ilginç ve anlamsız yönlerini değerlendirme yeteneğidir. Yaratıcı ustalık, sağlam bir mizah değerlendirmesi için gereklidir.

Teknolojinin ve yaşam koşullarının gelişmesi, farklı mizah türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Medyanın günlük yaşamdaki konumu ile insanlar yazılı mizahla tanıştı. Öte yandan sözlü mizah ikinci sıraya itildi. Mizahçılar medya kuruluşlarında yazar ve illüstratör olarak çalışmaya başladı.

Mizah, toplumun geçmişten biriktirdiği gelenek ve göreneklerde, yaşam tarzlarında, tarih ve manevi değerlerde de önemli bir yere sahiptir. Yüzlerce yıldır mizah ustaları ve mizah oyunları (Karagözle Hacivat ve Nasrettin Hoca gibi) Türk toplumu için değerini korumaya devam etti. Bugüne kadar birçok düşünür mizahın ne olduğunu açıklamaya çalıştı. Fakat henüz net bir anlaşmaya varamadılar.

Mizah Çeşitleri Nelerdir?

Farklı toplumlarda; farklı kültürlere ve doğal olarak farklı mizah türleri atfedilir. Yaşam şartlarının birbirine benzer olduğu toplumlardaki insanlar, birbirlerinin mizahını anlama olasılıkları daha yüksektir. Aynı dili konuşan bir toplum için benzer fikirler söylenebilir. İnsanlar farklı durumlarda farklı konulara gülebilirler.

Cinas ve şakalar: Bu tür; insanların psikolojik ve sözlü yeteneklerini ortaya çıkarır. Kişi komik bir şekilde esprili bir konuşma yapar ve karşı tarafı kelime oyunlarıyla etkiler. Bu da kahkahalara neden olur.

İnsanları ve hayvanları içeren mizah: İnsan ve hayvan karikatürlerinden oluşur. Burada bazı karakterler aşağılanmış durumdadır.

Çocukları ve yetişkinleri içeren mizah: yetişkinleri taklit eden, kıyafetlerini giyen çocuklar.

Taklit: Taklit, bir çalışmanın komik muamelesini ya da benzerini ifade eder.

Hiciv: Hiciv, hayatta başarıya ulaşmak için yeterli finansal ya da politik fırsata sahip olmayan ve genellikle kelime oyunları oynayanlar tarafından yapılan saldırı veya savunma yöntemidir.

Maskara: Esas manada görsel olarak kaba olanlardan oluşur. Bir kişi, karmaşık bir ortamda veya davranışta doğru zaman olmaksızın başka birinin kafasına vurur.

Anlamsız kelimeler: İnsanların duygularını ve durumlarını ifade etmek için anlamsız şiirler veya kelimeler kullanılır. Ek olarak, doğru ve mantıksız yanlış hikayeler de kahkahalara neden olabilir.

Giysilerle yapılan mizah anlayışı: Mizah, insanların yüzlerini boyayarak ve farklı kılıklar giyerek ifade edilir. Mizahçılar için moda aynı zamanda iyi bir malzeme kaynağıdır

Mizah Örnekleri

Kelime oyunu: Mizah, belirli kelimelerin iki anlamı kullanılarak oluşturulur.

Milli mizah: Mizah, farklı insanlardan oluşan farklı kültürlerden de yararlanır.

Stereotipler: Mizah, belirli gruplar ve insan türleri hakkında abartılı sosyal kavramlar kullanır. Mizah türü aynı cümleleri ve benzer kişileri içerir.

İş hayatı: Mizah, iş hayatıyla ilgili çeşitli meslek grupları ve konular içerisinde de yer almaktadır.

Aşağılama veya şiddet: Mizah, insanların ve hayvanların kusurlarını veya zayıflıklarını küçümser ve onu kullanır.

Açık cinsellik: Mizah, doğrudan veya dolaylı seks konusunu da içerir.

Anekdotlar, öyküler ve şiirlerin hepsi sözlü formlar olsa da, görüntüleri çizgi romanlarda ilk sırada yer alır. Yazılmamış çizgilerde kelimeler kaybolur ve görüntüler mizahla doludur. Mizahi unsurların birbirleriyle biçimsel birleşimi, yeni olayların ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Bir anlamda sinema salonlarının ortaya çıkması dinamik çizgi filmlerin doğmasına neden oldu. Mizah türünün gelişimini etkileyen bir diğer faktör ise eğlence ve hoşgörüdür. İlk mizahi performanstan bu yana, hoşgörü ve eğlence komediye kaydı. Bu bilgilerle mizah 3 gruba ayrılabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Popüler Mizah

Siyasi Mizah

Kara Mizah