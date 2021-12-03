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Miyokard nedir, kalıcı mıdır? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir? Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Miyokard nedir, kalıcı mıdır Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir Tanısı ve tedavi yöntemleri..

Tıp dilinde miyokard olarak bilinen, halk dilinde ise kalp kası olarak adlandırılan kalp kası, iltihaplanma durumunda belirli sebeplere ve sonuçlara yol açabilir. Miyokardit kalp kasının iltihaplanması ya da kalp kasının enfeksiyon alması anlamına gelir. Kalp kası kalbin çok büyük bir kısmını meydana getirmektedir. Diğer kaslar gibi kalp kası da iltihap alabilir. Bu iltihaplanmaya neden olabilecek pek çok etken bulunur. Kalp kasına bağlı meydana gelen hastalıkların çok büyük bir kısmını kalp kası hücreleri meydana getirmektedir. Peki, bu iltihap nedir, geçici midir? Kalp kasının belirtileri nelerdir? Ne gibi nedenlere bağlıdır tüm detayları ile derledik.

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Miyokardit en kısa tanım olarak kalp kası iltihabı olarak bilinir. Kalp kasının iltihaplanması belirli sebeplere bağlıdır. Meydana gelmesinde de çeşitli etkenler vardır.

 Miyokard Nedir?

 Miyokard, kalbi koruyan kas anlamına gelir. Kalp kası olarak tanımlanabilir. Bu kasın iltihap alması, mikrop ya da virüs alması olarak ifade edilmektedir. Mantarlar, virüsler, bakteriler ya da otoimmün hastalıklar gibi diğer etkenler buna sebep olabilmektedir. Kalp kasına ait olan hastalıkların %25 kadar bir oranı kalp kası iltihabında yer alan kalp kası hücresi bozmaktadır. Pek çok belirtiye ve nedene bağlı olabilen bir hastalıktır.

 Miyokardit Kalıcı Mıdır?

 Kalp kası hastalığı kalıcı mı yoksa geçici mi tam olarak bilinmese de bu hastalığı önleyen pek çok önlem bulunduğu bilinir. Her hastalık türünde olduğu gibi kalp kası iltihabında da erken teşhis konulması ya da hastalığa erkenden müdahale etme hayat kurtarıcı düzeyde önemlidir. Tam olarak geçici denilemese de kalp kası hastalığının önüne geçmek mümkündür. Bazı ilaçlar ve rutin değişiklikler ile bu hastalığı engellemek ya da daha fazla ilerlemesini önlemek olağan bir durum olarak bilinir.

 Kalp Kası İltihabı Belirtileri Nelerdir?

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 Kalp kasında meydana gelen iltihabın belirtileri hemen görülmez. Zaman içerisinde ilerleme gösterir ve yavaş yavaş gelişme gösterir. Bu sebepten dolayı hastalığa sahip olan hastaların ilk başlarda belirti göstermemesi ya da az belirti göstermesi hastalığın çeşidinden dolayı olarak bilinir. İlk zamanlarda var olan belirtiler pek çok hastalığın habercisi de olabilir. Diğer hastalıklar ile benzer belirtilere sahip olduğu için bu durumu ayırt etmek zordur. Bu çoğu zaman böyle olsa da bazı kişilerde belirtiler ani bir şekilde gelişme gösterir. Kalp kası iltihabı olan kişilerin göstermiş olduğu bazı belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Karın bölgesinde şişlik meydana gelmesi,
  2. Nefes darlığı yaşamak,
  3. Öksürük,
  4. Ritim problemleri yaşamak,
  5. Sebepsiz bir şekilde kilo vermek,
  6. Soluk tene sahip olmak,
  7. Eklem ve kas ağrıları yaşamak,
  8. Ateşe bağlı olarak titreme hissi ve sürekli olarak ateş durumu,
  9. İştahta azalma görülme durumu,
  10. Ödemli ayaklar ve ellerin olması,
  11. Mide bulantısı hissi olarak sıralanabilir. Bu belirtiler genel olarak sıralansa da kişiden kişiye değişebilen durumlar olarak bilinir. İltihabın ne denli olduğuna, ne kadar süredir olduğuna bağlı olarak da belirtilerde değişiklik görülebilir. Nefes darlığı, yorgunluk ve düşmeyen bir ateş durumu varsa doktora mutlaka gidilmelidir.

 Kalp Kası İltihabı Tanısı Nasıldır?

 Kan testi ve EKG sonuçlarına bakılır. Eğer anormal bir ritim varsa bu durum ciddiye alınır. Göğsün röntgeni çekilmesi, holter takılması gibi diğer durumlar da kalp kası iltihabı tanısında kullanılır.

 Kalp Kası İltihabı Tedavisi Nasıl Yapılır?

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 Tedavisinde ilk olarak ilaç görülür. Bu ilaçlar ritim bozukluğunun önüne geçen ilaçlar olarak bilinir. Vücut içerisinde yer alan ödemin de atılmasını sağlar. Bazı hastalarda ağır durum görüldüğü takdirde ise hastaneye yatırma durumu olur. Tedavi hastanın kalp fonksiyonuna göre değişiklik gösterir. İlaç tedavisi ve dinlenme en çok tercih edilen tedavi yöntemleri olarak bilinir.

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