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Miyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Miyan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Miyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Miyan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Miyan kelimesi günümüzde fazla kullanılan bir kelime değildir. Miyan kelimesi sık olarak kullanılmasa bile yinede karşınıza çıkabilir. Siz de duyduğunuz da anlamını öğrenmek isteyebilirsiniz. Miyan ne demek, ne anlama gelir? Miyan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Miyan kelimesinin anlamı ile ilgili tüm detayları derledik.

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Miyan kelimesi, Osmanlıca kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Miyan kelimesinin yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen dilimizde de kullanımına rastlamak mümkün olmaktadır. Miyan kelimesi genel olarak orta vasat manasında kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. 

 Miyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Miyan kelimesinin günlük hayat içerisinde kullanımı yaygın olmamakla birlikte kullanıldığını duymak mümkün olmaktadır. Miyan kelimesinin sahip olduğu farklı anlamlar bulunmaktadır. Miyan kelimesinin kullanıldığı cümleye göre sahip olduğu anlam da farklılık gösterebilmektedir. Miyan kelimesi bel ve kemer yeri anlamlarında kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda miyan kelimesinin ince belli anlamında kullanılan bir kelime olduğu da bilinmektedir. 

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 Miyan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Miyan kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam şarkı ve bestelerin üçüncü mısrası olarak ifade edilebilir. Miyan kelimesi aynı zamanda şarkıların en güzel ve dokunaklı bölümü olarak da bilinmektedir. Kelimenin kullanıldığı cümlelere göre farklı anlamlarının bulunduğu söylenebilir. Aynı zamanda miyan kelimesi, edebiyatta da kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahip olarak ifade edilebilir.

 

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