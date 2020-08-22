Mitil Ne Demek? Mitil Nedir? Mitil TDK Kelime Anlamı

Kökeni Rumca olan mitil kelimesi son dönemlerde en çok araştırılan sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında bu kelimenin karşılığı olarak, ‘İçine gün ya da pamuk gibi unsurlar doldurulan, beyaz yastık ve yorgan kılıfı’ şeklinde ifade edilmektedir.

Mitil Ne Demek?

Farklı kaynaklarda bazı zamanlar karşılaşılan kelimelerden biri olarak mitil öne çıkıyor. Genel olarak iki farklı anlamı üzerinden ele almak suretiyle ifade etmek mümkün.

- İç kısmına pamuk veya yünden doldurulmuş yorgan kılıfı veya beyaz yastık.

- İki yüzü beyaz kapsız yorgan çeşidi.

Bu iki anlamı üzerinden mitil kelimesi gündelik yaşamda kullanılabilir ya da bu kelime ile karşılaşıldığı zaman ne denmek istediği anlaşılabilir. Ancak mitil sözcüğü ayrıca belli başlı bazı değişik anlamlar üzerinden de ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde, ‘görünüşü çirkin, kaba ve sevimsiz kişi’ anlamı öne çıkıyor. Aynı zamanda, ‘yerinden kalkmaya üşenen kimse’ olarak da tanımı bulunmaktadır.

Ancak genel olarak yorgan veya beyaz yastık şeklinde kaplama üzerinden daha çok kullanılan bir kelimedir. Amaca uygun olarak değerlendirmek istediğiniz farklı yerlerde bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Türkçede çok fazla kullanılmasa bile hala geçerli olan sözcükler arasındadır.