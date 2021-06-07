Mitil atmak nedir? Mitil atmak TDK sözlük anlamı

17. yüzyıldan beri kullanılmakta olan mitil kelimesi genellikle pamuktan yapılan çarşafsız yorgan demektir. Kışlık mitillerin içine pamukla birlikte yün de konur. Her iki yüzü de beyaz olan mitiller, genellikle misafirler geldiğinde üzerine çarşaf geçirilerek kullanılır.

Mitil Atmak Nedir?

Mitil atmak, özellikle Anadolu'da sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Birinin hak etmediği bir mevkide kalması, istenmediği yerde durması anlamına gelir. ''Kapağı atmak'' deyimiyle yakın anlamlı olan bu deyim ''mitili atmak'' şeklinde de kullanılır.

Bu sözün bir diğer anlamı ise kim ne derse desin yaptığından geri kalmamak, bir yere yapışıp kalmak ve ayak diretmektir. Genellikle inatçı ve

''dediğim dedik'' olarak nitelendirilen insanlar için kullanılır.

Bazı şehirlerde ise başkasının sırtından geçinen ve hazıra konmayı seven tembel insanlar için ''mitili attı'' ya da ''mitili atmış'' denir.

Mitil Atmak TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre mitil atmak deyimi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı:

Bulunduğu yeri terk etmemek, bir an için bile bir yere ayrılmamak, hep aynı konumda ve yerde kalmak.

İkinci Anlamı:

Yapışıp kalmak, ne ileri ne geri adım atmak.