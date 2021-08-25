Mısır Kaç Dakikada Pişer? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

İnsanlar mısır haşlamak için genelde düdüklü tencereyi tercih ederler çünkü düdüklü tencere de mısır daha hızlı haşlanmaktadır.

Mısır Kaç Dakikada Pişer?

Mısırın haşlanmasında nerede ve nasıl haşlandığı süreyi etkilemektedir. Fakat genel olarak süre verilecek olursa en az yirmi beş dakika en fazla ise yüz seksen dakika arasında değişmektedir.

Düdüklü Tencerede veya Normal Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Düdüklü tencerede haşlama yapmak daha hızlı ve kolay bir tercihtir. Düdüklü tencere de mısır yirmi beş dakikada haşlanır. Normal tencerede mısır haşlamak için en az iki, üç saate ihtiyaç vardır.