Mısır Kaç Dakikada Haşlanır? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Mısır çok lezzetli ürünlerden birisidir. Doğru bir şekilde haşlanmış olan mısırı yemekte ayrı bir zevktir. İstediğiniz zaman tencere veya düdüklü kullanarak nefis mısırlar hazırlayabilirsiniz. Tabi bunun için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir.

Mısır Düdüklüde veya Tencerede Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Mısır çok lezzetli ve tercih edilen bir ürün olsa da haşlaması uzun sürmektedir. Tencerede haşlanacak olan mısır ortalama bir saatte hazır hale gelmektedir. Bazı durumlarda bu süre daha fazla artmaktadır. Bu yüzden mısır haşlamak için düdüklü kullanmak en mantıklısıdır.

Düdüklüde kolay bir şekilde mısır haşlama imkanı bulunmaktadır. Düdüklü yardımıyla ortalama 25-30 dakikada mısır haşlanabilir. Haşlanan mısırları kontrol ederek çıkarmak gerekmektedir. Tam olarak haşlanmadığını düşündüğünüz mısırları haşlamaya devam etmelisiniz.