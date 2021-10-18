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Mısır hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Mısır hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Mısır#Ülke#Kıta
Mısır hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Mısır hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Kültürel ve tarihi bölümü ile birlikte Mısır, dünya üzerinde en önemli ülkelerinin arasında yer almaktadır. Özellikle her yıl yoğun yerli veya yabancı turist çekebilen bir ülkedir. Mısır’ın nerede olduğunu, Mısır hangi kıtada olduğunu, dünyanın hangi bölgesinde yer aldığını, hangi para biriminin kullanıldığını, hangi dilin kullanıldığını sizin için derledik.

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Mısır en önemli ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı da çok sayıda özelliğe sahip olmaktadır. Özellikle takvim alanında büyük bir öncüdür.

 Mısır Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

 Mısır’ın büyük bir kısmı Afrika kıtası üzerinde yer almaktadır. Bir başka deyiş ile Afrika'nın Kuzeydoğu tarafında yer aldığını söylemek mümkün olmaktadır.

 Mısır Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Almaktadır?

 Mısır, 3.002,27 kilometre kuzeyinde ekvator olmasından dolayı kuzey yarım kürede bulunmaktadır.

 Mısır Hangi Dine Mensuptur?

 Mısır'da din veya inanç bakımından ülkede yaygın bir şekilde Sünni Müslüman nüfusunun yaşadığı görülmektedir.

 Mısır Hangi Dili Konuşmaktadır?

 Mısır’ın resmi dili Arapça olmaktadır.

 Mısır Hangi Alfabeyi Kullanmaktadır?

 Mısır, Kıptî alfabesini kullanmaktadır. Koptik ya da Kıptice, Antik Mısır'da konuşulabilen ve günümüzdeki Kıptilerin konuştuğu mevcut dile verilen isim olmaktadır.

 Mısır Hangi Takvimi Kullanmaktadır?

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 Antik Mısırlıların genel olarak Güneş takvimi bir yıllık olan süreci 365 güne bölündüğü bilinen tek takvim niteliğini taşımaktadır. Bu nedenden dolayı bugün kullanılmakta olan miladi takvimin de öncüsü olmuşlardır.

 Mısır Hangi Para Birimini Kullanmaktadır?

 Mısır, Mısır lirasını kullanmakta olan bir ülkedir.

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#Mısır#Ülke#Kıta

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