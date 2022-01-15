Misiniz nasıl yazılır? Misiniz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkçede yapılan en büyük hatalardan biri ’misiniz’ eklemesi üzerinden gerçekleşmektedir. Özellikle yapılan yazım üzerinden soru sorarken bu ekleme yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit aynı şekilde yazılması gereken bir sözcük olarak ifade edilebilir.

Misiniz Nasıl Yazılır?

Misiniz sözcüğü bir eklemedir ve sorular için genelde kullanılır. Buna bir örnek vermek gerekirse, ‘Benimle misiniz?’ şeklinde değerlendirmek mümkün. Yani buradaki örneği bakıldığı vakit bu ekleme kelime üzerinden ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır. Akla gelebilecek bütün soru cümleleri ve kelimeler kapsamında bu ekleme her daim ayrı biçimde kullanılmaktadır.

Misiniz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Söz konusu soru cümleleri olduğu vakit ‘misiniz’ eklemesi çok fazla kullanılır. Aynı zamanda yazım hatası yüzünden çok sık öne çıktığını söylemek mümkün. Genel olarak yapılan bu hata bitişik şekilde yazılması olduğunu eklemek gerekir. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı, ‘misiniz’ biçiminde ayrı ele almış halidir.

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‘’Bugün benimle gelir misiniz?’’

Görüldüğü gibi soru cümlesinin son kelimesinden ayrı bir şekilde ekleme ele alınmıştır. Cümle içerisinde ya da tek başına kelime grubu üzerinden de bu şekilde kullanılabilir.