Misafirperver nasıl yazılır? Misafirperver kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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''Perver'' ekiyle oluşturulan birçok kelime hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sık sık kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Aile-perver (Ailesine düşkün olan kimse)

2- Saadet-perver (Mutluluk veren, mutlu eden kişi)

3- Hayal-perver (Hayal kurmaktan hoşlanan, hayalperest)

Misafirperver Nasıl Yazılır?

Evine gelen konuklara hürmet eden kişilere misafirperver denir. Misafir ve perver sözcüklerinden oluşan kelimenin doğru yazımı ise aşağıdaki gibidir:

MİSAFİRPERVER

Misafirperver Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Misafirperver kelimesinde ''perver'', misafir sözcüğüne ek olarak getirilmiştir. Türkçede olduğu gibi Arapça ve Farsçada da ekler, kelimelere bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

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MİSAFİRPERVER - Doğru Kullanım

MİSAFİR PERVER - Yanlış Kullanım

Misafirperver Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu zamana değin onun kadar misafirperver ve güler yüzlü biriyle tanışmamıştım. (Doğru Kullanım)

2- Sen bakma onun böyle soğuk ve uzak durduğuna, alında çok misafir perver biridir. (Yanlış Kullanım)