Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer atasözü, misafirliğe giden bir kimsenin beklenti içinde olmaması ve ev sahibinin kendisine sunduklarıyla yetinmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Misafirliğe giden kişiler ev sahiplerinin kendilerine izzet-i ikramda bulunacağı beklentisinde olabilirler. Fakat ev sahipleri bu beklentileri karşılayamayabilir. Dolayısıyla misafirliğe giden kimse, ev sahibinin kendisine sunmuş olduklarıyla yetinmek zorundadır. Çünkü ev sahibi zor durumda olabilir ve daha fazlasını yapmak istese de elinden gelen az olabilir.

Misafir Umduğunu Değil Bulduğunu Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kusura bakmayın evde pek bir şey kalmamış ama sonuçta misafir umduğunu değil bulduğunu yer.