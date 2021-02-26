Misafir On Kısmetle Gelir Birini Yer Dokuzunu Bırakır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Misafir on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır atasözü, gelen misafirlerin ev sahibine külfet olmayacağı, aksine o evin bereketini arttıracağı anlamına gelmektedir.

Misafir On Kısmetle Gelir Birini Yer Dokuzunu Bırakır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözü özellikle Türk misafirperverliğinin altını çizmektedir. Bir eve gelen misafir, o evin sahibine yük olmaz, ekstra bir gider yüklemez. Çünkü ev sahibi misafire izzet-i ikramda bulundukça evinin bereketinin artacağına inanır. Misafir ev sahibine, ev sahibinin kendisine sunduklarından kat kat daha fazlasını vermektedir.

Misafir On Kısmetle Gelir Birini Yer Dokuzunu Bırakır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Siz yeter ki gelin, bize külfet olmazsınız, sonuçta misafir on kısmetle gelir, birine yer dokuzunu bırakır.