Misafir Kısmeti İle Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Misafir Kısmeti İle Gelir atasözü, gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamak konusunda bir tavsiye niteliği taşımaktadır.

Misafir Kısmeti İle Gelir Atasözünün Anlamı

Misafir Kısmeti İle Gelir atasözünün anlamı şudur; Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm, yoldan gelmiş olana, yolcuya, misafire gerekli alakayı göstermeyi ve ikramda bulunmayı emir buyurmuştur. Bu doğrultuda evimizi gelen misafire açmalı, onu başımıza gelmiş bir yük olarak görmemeliyiz. Eğer inancımızın buyurmuş olduğu gibi davranırsak gelen misafiri ağırlamakta zorluk çekmeyiz, evimiz de bolluk olur. Çünkü ikramda bulunana, sakınmadan verene, Allah fazlasıyla verir. Dolayısıyla misafir beraberinde kısmetini de getirmiş olur.

Misafir Kısmeti İle Gelir Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

"Misafir Kısmeti İle Gelir" atasözünün örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

- Akşama misafirimiz var ama evde fazla bir şey yok diye canını sıkma! Nede Olsa "Misafir Kısmeti İle Gelir."